MUSIK

Harga Tiket Konser Westlife di Yogyakarta, Termurah Rp700.000!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:30 WIB
Harga Tiket Konser Westlife di Yogyakarta, Termurah Rp700.000!
Harga tiket konser Westlife di Candi Prambanan. (Foto: Otello Asia)
A
A
A

JAKARTA - Westlife akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam waktu dekat. Shane Filan cs dipastikan menggelar konser bertajuk ‘Westlife with Love’ di Candi Prambanan, Yogyakarta, pada Juni 2024. 

Kabar itu dikonfirmasi Otello Asia selaku organiser konser tersebut lewat Instagram, pada 12 April 2024. “Setelah tahun lalu, @westlife kembali dan siap mengguncang Yogyakarta dengan konser terbarunya!” ujar organiser itu. 

Organiser tersebut dalam lanjutan keterangannya menuliskan, “It’s confirmed!! The only show in Indonesia! Westlife with Love, pada Jumat, 7 Juni 2024, di Candi Prambanan Yogyakarta.” 

Penjualan tiket konser Westlife akan dibuka pada Sabtu, 13 April 2024, pukul 11.00 WIB melalui laman www.westlifeprambanan2024.com. Ada enam kategori tiket yang tersedia, dari Festival hingga VVIP. 


1 2

