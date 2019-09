SEMARANG - Rangkaian konser tur Westlife bertajuk WESTLIFE The Twenty Tour di Indonesia usai dihelat di Kuil Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 1 September 2019. Penutupan konser malam itu pun begitu berkesan karena Westlife hadir di tempat unik dan spesial pula.

Sebanyak 6 ribu penonton lebih hadir memadati pelataran Kuil Sam Poo Kong. Sama seperti konser-konser sebelumnya, Westlife pun hadir dengan setlis lagu serupa. Memainkan efek visual mengikuti tema dan nada lagu menjadi nilai jual konser Westlife dalam rangkaian tur kali ini.

Menutup konser di Indonesia adalah satu kebanggaan bagi Westlife. Menurutnya tampil di Indonesia terutama di Candi Borobudur dan Kuil Sam Poo Kong, Semarang adalah hal luar yang biasa bagi Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne dan Mark Feehily.

"Indonesia adalah negara yang sangat menyenangkan. Setiap kali kami kembali ke Indonesia kalian selalu menunjukkan keramahan dan senang," ujar Nicky Byrne di atas panggung.

Panggung yang megah dengan menghadirkan LED besar berukuran 17,5x8 meter yang berada di tengah dan dua LED 8x6 meter di kiri dan kanan semakin menunjukan Westlife ingin benar-benar menghibur fans setia yang hadir.

Meski tak lagi muda, penampilan mereka tetap enerjik dan menghibur dipadu dengan layar LED yang menampilkan visual efek atraktif.

Lagu-lagu andalan seperti My Love, When You're Looking Like That, Uptown Girl, If I Let You Go, Better Man, Hello My Love, Swear It Again, What About Now, I Have a Dream , Unbreakable, Fool Again, I Don't Wanna Fight, Puzzle of My Heart, Seasons in the Sun, I Lay My Love on You, No No, Queen of My Heart, Dynamite, You Raise Me Up, Flying Without Wings, dan World of Our Own dibawakan dengan sempurna.

Tak cuma itu, Westlife juga memberikan penghargaan untuk Queen dalam setiap konser yang dibawakan. Lagu mahakarya Queen seperti Another One Bites the Dust, Radio Gaga, I Want to Break Free, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, We Will Rock dan We Are the Champions dengan gaya khas mereka.

Kuil Sam Poo Kong menjadi saksi bisu penutupan konser reuni Westlife di Indonesia dari 50 show di dunia. Bukan hanya fans, Westlife pun bahagia bisa menghibur warga Semarang dan sekitarnya. Atau bahkan fans yang dari luar kota yang hadir di konser penuh makna bagi boyband asal Irlandia tersebut.

Rajawali Indonesia, selaku promotor konser Westlife menjelaskan konser kali ini adalah show berkesan yang bukan hanya menghibur tetapi juga memberikan makna bagi industri musik Indonesia.

“Konser Westlife pada malam hari ini sangat pecah. Semua orang yang hadir pada malam hari ini sama-sama merasakan bahagia. Westlife dan Kuil Sam Poo Kong sama-sama hebatnya untuk memberikan sebuah suguhan berkesan yang terjadi pada malam hari ini,” tutur Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia dalam rilis yang diterima Okezone.

Westlife akan menutup rangkaian tur secara resmi pada 15 September di BBC Radio 2 Live in Hyde Park, London, Inggris.