LOS ANGELES - Lionsgate masih berjaya di puncak box office Amerika Utara melalui film thriller terbaru mereka, Angel Has Fallen. Film ke-3 trilogi Fallen itu meraup USD14,5 juta sepanjang weekend edisi Labor Day.

Mengutip Box Office Mojo, Senin (2/9/2019), Angel Has Fallen meraih USD11,57 juta sepanjang 3 hari weekend, 30 Agustus hingga 1 September 2019. Ditambah dengan 1 hari libur nasional Amerika untuk merayakan Labor Day pada 2 September 2019, film yang dibintangi Gerard Butler tersebut diperkirakan meraih total USD14,5 juta.

Angel Has Fallen berkisah tentang Mike Banning (Gerard Butler) membuktikan ketidakterlibatannya dalam usaha pembunuhan Presiden Allan Trumbull (Morgan Freeman). Ini adalah kali ketika Gerard menghidupkan karakter Mike setelah London Has Fallen (2016) dan Olympus Has Fallen (2013).

Menyusul di bawah Angel Has Fallen adalah Good Boys. Film Universal ini meraup USD11,5 juta di minggu ke tiganya di box office. Mereka mengungguli The Lion King (2019) yang harus puas duduk di peringkat 3 dengan USD9,2 juta.

Menutup top 5 edisi akhir pekan Labor Day 2019 ada Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw dan Overcomer. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw di posisi 4 dengan USD8 juta dan Overcomer di peringkatnya usai meraih USD7,8 juta.

Berikut adalah top 10 box office Amerika Utara edisi Labor Day, 30 Agustus - 2 September 2019:

1. Angel Has Fallen - USD14,5 juta

2. Good Boys - USD11,5 juta

3. The Lion King (2019) - USD9,2 juta

4. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw - USD8 juta

5. Overcomer - USD7,8 juta

6. Ready or Not - USD6.6 juta

7. Scary Stories to Tell in the Dark - USD6,2 juta

8. Dora and the Lost City of Gold - USD5,7 juta

9. Spider-Man: Far from Home - USD5,435 juta

10. The Angry Birds Movie 2 - USD5,43 juta