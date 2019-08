JAKARTA - Setelah film Olympus Has Fallen (2013) dan London Has Fallen (2016), kini hadir film ketiganya, Angel Has Fallen. Film ini telah tayang di bioskop tanah air sejak Rabu, 21 Agustus 2019.

Film Angel Has Fallen mengisahkan Mike Banning sebagai pengawal Presiden Allan Trumbul. Ia harus menyelamatkan sang presiden dalam penyerangan tiba-tiba.

Banning diminta langsung oleh Trumbul untuk menjadi pimpinan setelah Gentry mengumumkan akan pensiun. Saat tengah menemani sang presiden sedang beristirahat, tiba-tiba Trumbul diserang dari tempat yang tak diketahui.

Karena itulah Banning dituduh melakukan upaya pembunuhan kepada presiden. Ia pun meloloskan diri dari penjara untuk mengungkap siapa sosok di balik penyerangan itu. Dalam usahanya tersebut ia mencoba menemui sang ayah untuk membantu misinya.

Lantas, berhasilkah Banning mengungkap dalang di balik fitnah yang ditujukan kepadanya? Masih sama dengan sekuel sebelumnya, Angel Has Fallen disutradarai oleh Ric Roman dan ditulis oleh Katrin Benedikt, Creighton Rothenberger, dan Robert Mark Kamen. Baca juga: Dihujat Netizen Karena Belahan Dada, Vanessa Angel: Aku Limited Edition Film ini menampilkan aksi heroik Gerard Butler sebagai Mike Banning sang tokoh utama dan Morgan Freeman sebagai Alan Trumbul. Deretan bintang lain yang ikut mendukung adalah Jada Pinkett Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, dan Piper Perabo. Jenis: Action & Adventure, Drama, Mystery & Suspense Sutradara: Ric Roman Waugh Penulis: Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger Durasi: 114 minutes Studio: Lionsgate