MAGELANG - Westlife kembali hadir di Indonesia dalam rangka tur WESTLIFE The Twenty Tour di Borobudur Symphony, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 31 Agustus 2019. Penampilan Westlife kali ini benar-benar menjadi tur reuni yang begitu bermakna bukan hanya bagi mereka tetapi juga fans yang hadir.

Sebanyak 8 ribu penonton memadati pelataran Candi Borobudur untuk melihat penampilan Westlife yang digawangi oleh Nicky Byrne, Kian Egan, Shane Filan dan Mark Feehily. Perpaduan musik serta keindahan cagar budaya menjadi kombinasi yang apik dalam tur Westlife kali ini.

Westlife membuka konser dengan lagu Hello My Love, Swear It Again, What About Now. Tak hanya bernyanyi, Westlife menyajikan penampilan lain. Sadar bahwa sudah termakan usia, Westlife tetap menyajikan performa yang luar biasa dengan mempertontonkan video visual efek mengikuti irama lagu.

"Kalian tahu kami bukan anak muda lagi tapi kami merasa seperti anak muda. Maukah kalian memberikan teriakan seperti anak-anak bersemangat untuk kami? Juga teriakan maksimal dari perempuan paling maksimal di antara kalian?" ujar Mark Feehily.

"Senang bisa berada di sini. Ini pertama kali Westlife di Borobudur. Kalian menyambut kami dengan sangat baik kami mencintai kalian, penggemar kami," jelas Shane Filan.

Westlife pun tak sungkan memuji keindahan Candi Borobudur sebagai situs peninggalan dunia. Tak berlama-lama, Westlife melanjutkan performa dengan membawakan lagu My Love, When You're Looking Like That, Uptown Girl, If I Let You Go, dan Better Man.

Hadirnya Queen Westlife benar-benar mengambil hati pengunjung yang hadir. Penampilan kali ini, Shane Filan dkk menyanyikan lagu Queen. Penonton pun langsung bersorak-sorai. Tak sungkan berjoget mengikuti irama lagu. Another One Bites the Dust, Radio Gaga, I Want to Break Free, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, We Will Rock dan We Are the Champions. Meski tak lagi muda, Westlife tetap bisa mengambil nada tinggi bak Freddy Mercury. Melihat antusias tinggi penonton, Westlife pun berterima kasih. Baginya kebahagian penonton menjadi hal yang berharga dalam konser tur merayakan 20 tahun reuni. "Kalian menyambut Westlife dengan hangat, ini adalah perayaan 20 tahun Westlife. 20 tahun sangat panjang, saya ingin berterima kasih kepada kalian. Indonesia adalah negara yang sangat menyenangkan. Setiap kali kami kembali ke Indonesia kalian selalu menunjukkan keramahan dan senang," jelas Nicky Byrne. Mewujudkan mimpi fans Westlife menjadi salah satu boyband paling populer di dunia pada era 2000-an. Banyak fans di berbagai belahan dunia yang begitu mengidolakan mereka. Dalam konser di Candi Borobudur kali ini, Westlife berhasil mewujudkan mimpi fans. Shinta menjadi salah satu fans yang beruntung. Shinta terpilih untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama Westlife dalam lagu Better Man. Shinta bak putri yang dikelilingi empat lelaki tampan dari Irlandia. Shinta pun tak kuasa menahan haru ketika berhasil berpelukan dengan Westlife. Setidaknya 20-an lagu dibawakan Westlife, lagu andalan seperti I Have a Dream , Unbreakable, Fool Again, I Don't Wanna Fight, Puzzle of My Heart, Seasons in the Sun, I Lay My Love on You, No No, Queen of My Heart, Dynamite, You Raise Me Up. Encore dengan lagu Flying Without Wings, dan World of Our Own dibawakan dengan sempurna. "Ketika kami pulang ke rumah di Irlandia, kami akan mengingat bangunan Borobudur yang bersejarah ini sangat cantik, terima kasih," ujar Nicky. Keberhasilan ini pun disambut bahagia oleh sang promotor. Kebahagian yang dirasakan seluruh elemen, Westlife dan fans yang hadir. "Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan yang kami harapkan selama ini. Saya bisa merasakan betul bagaimana kebahagiaan terjadi selama penyelenggaraan konser. Bahkan yang luar biasanya lagi, banyak penonton yang telah menyaksikan pertunjukan Westlife di Jakarta dan Palembang kemarin kembali menyaksikan pertunjukan mereka (Westlife) di Candi Borobudur," ujar CEO Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi selaku promotor WESTLIFE The Twenty Tour.