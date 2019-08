TANGERANG SELATAN – Westlife baru saja mengakhiri konser The Twenty Tour 2019 di Hall 7 ICE BSD, Tangerang Selatan pada Selasa (6/8/2019). Di hari pertama konser pelantun Uptown Girl itu sukses membawakan puluhan lagu kenangan di akhir 90an hingga hits teranyar mereka, Hello My Love.

Westlife bukan hanya memukau ribuan penonton yang memadati arena konser dengan lagu-lagu hits mereka. Tapi juga memberikan suguhan spesial lewat kejutan kepada penonton hingga kesan dari boyband asal Irlandia ini tampil di Indonesia.

Berbagai kejadian menarik kemudian terangkum dalam 4 hal yang bisa dikenang dari konser Westlife, lantas seperti apa ceritanya? Berikut ulasan Okezone.

1. Menyanyikan 20 lagu

Westlife membawakan 20 lagu dalam konser dengan durasi waktu 1,5 jam. Lagu-lagu kenangan seperti Swear It Again, What About Now, My Love, If I Let You Go juga When You Are Looking Like That dibawakan secara apik oleh empat personelnya.

Bahkan di lagu Uptown Girl, Westlife yang kala itu mengenakan setelan jas dan kaos perpaduan hitam merah tampil enerjik dengan koreografi yang ditunjukkan. Bahkan usia rata-rata personelnya yang hampir menginjak 40 tahun seakan sirna saat boyband era 90an ini sukses dengan kolaborasi nyanyian dan tarian di atas panggung.

Unbreakable dan I Have a Dream menjadi dua lagu yang dinyanyikan secara akustik oleh personelnya, Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan. Hingga menutup perjumpaan di pukul 22.00 WIB lewat dua lagu encore, Flying Without Wings dan World of Our Own.

2. Peluk penonton Sebuah kejutan hadir di mana seorang penonton perempuan diajak naik ke panggung untuk bernyanyi bersama Westlife. "Ah perempuan muda yang cantik, siapa namamu?" tanya personel Westlife tersebut. "Mey dari Jakarta. Ah tanganku gemetaran," ujar penggemar Westlife berusia 29 tahun itu. Kian kemudian bertanya siapa personel Westlife yang disukai olehnya. "Aku suka Shane," kata Mey. Seolah mendapat penolakan, Kian hanya bilang, "Shane, giliranmu!" katanya. Shane Filan kemudian mengajak penggemarnya itu untuk menyanyikan lagu Better Man. Tidak tanggung-tanggung, sebuah pelukan diberikan oleh Shane kepada Mey yang disambut teriakan penonton. 3. Medley lagu Queen Kejutan lain yang disajikan Westlife dalam konsernya di Jakarta kali ini adalah dengan menyanyikan 7 lagu milik Queen yang dibawakan secara medley. Lagu- lagu tersebut diantaranya Don’t Stop Me Now, We Are The Champion, We Were Rock You, I Want To Break Free, Another One Bites the Dust, Radio Ga Ga, dan We Are The Champion. Hentakan lagu upbeat itu sukses membuat penonton berjingkrak meskipun telah disediakan kursi untuk mereka duduk. 4. Kesan Westlife Interaksi antara Westlife kepada penontonnya juga terbilang menyenangkan. Pasalnya empat personel ini tidak bosan untuk mengatakan ‘I Love Jakarta’ di sela-sela nyanyian lagu mereka. Secara khusus, Nicky Byrne mengatakan jika dirinya sangat antusias untuk kembali menggelar konser di Jakarta. Maklum, ini bukan kali pertama pelantun Fool It Again itu ke Indonesia, mengingat pada 2011 lalu Westlife juga tampil dalam konser mereka bertajuk Gravity. “Kalau ke Indonesia itu selalu bikin kami bahagia dan antusias. Bahkan saat kami tiba di Indonesia, orang-orang menyanyikan lagu Westlife. Sehingga mengingatkan saya ke zaman masih muda dulu,” seloroh Nicky.