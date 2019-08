JAKARTA – Terkenal dengan gaya berpakaian yang kasual, penampilan berbeda diperlihatkan Tara Basro saat menghadiri sesi konferensi pers Gundala. Tara, tampak memukau dengan gaun hitam yang dia kenakan.

Tara tampak mengenakan gaun hitam lengan panjang dengan model transparan lengan, dada hingga perut. Pakaian terbuka itu pun membuat beberapa bagian tubuhnya terlihat.

Penampilan tersebut diabadikan oleh Tara melalui beberapa foto yang kemudian dia unggah di Instagram pribadinya, Kamis (29/8/2019). Berbagai pose pun ditunjukkan Tara, mulai dari berdiri menghadap ke depan hingga membelakangi kamera.

Aktris 29 tahun ini pun tampaknya puas dengan penampilannya di momen tersebut. Lewat keterangan fotonya, Tara mengungkapkan rasa senangnya lantaran dapat berpenampilan berbeda dari biasanya.

“Terima kasih untuk tim glam saya !! Ini adalah tampilan yang kami lakukan untuk Konferensi Pers GUNDALA, lihat rambut ini tho! @kieferlippens dan sentuhan ajaibnya! Juga alat peraga gila untuk @ivanteguhsantoso karena mendandaniku di @fendi @ time.international. Aku cinta kalian karena membuatku merasa seperti penjahat,” tulis Tara Basro.

Unggahan tersebut pun kemudian diramaikan oleh para netizen yang ikut menanggapi di kolom komentar. Sebagian besar netizen memuji penampilan seksi Tara dalam foto tersebut.

“GURLLLLL THIS IS ?????????? LOOK AT THOSE BABY ANGELIC HAIR ???????? i cant wait to watch the movie! (Ini terlihat seperti rambut bayi malaikat. Aku enggak sabar untuk menonton film ini),” tulis salah seorang warganet.

“Dia sadar enggak sih fotonya itu bisa bikin orang gak bisa tidur :(,” tambah warganet yang lain.

Pujian lainnya juga datang dari aktris senior Happy Salma. Tak lupa, Happy juga memberikan selamat atas kesuksesan Tara yang bermain dalam film jagoan asli Indonesia.

“Terlalu cantik?? :selamat sayang,” tulis Happy Salma lewat akun @happysalma.

Dalam film Gundala, Tara Basro memerankan tokoh Wulan yang dapat bertransformasi menjadi jagoan bernama Merpati. Dalam film tersebut, Tara dipasangkan dengan aktor Abimana Aryasatya sebagai Sancaka dan Gundala.