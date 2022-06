JAKARTA - Eva Celia dan Demas Narawangsa resmi menikah pada Jumat 3 Juni 2022. Acara itu digelar secara tertutup, hanya mengundang kerabat dekat serta keluarga inti saja. Menariknya, Tara Basro menjadi salah satu aktris yang didapuk menjadi bridesmaid Eva Celia dalam acara sakral tersebut.

Istri Daniel Adnan itu tampil memukau dalam balutan gaun ungu tua mengkilap yang elegan. Rambutnya pun dicepol rapi dengan belahan tengah, menyisakan dua juntaian poni yang gemas sebagai pemanisnya. Agar lebih maksimal, Tara juga memakai kalung rantai perak serta anting fancy yang berkilau untuk memberi kesan classy yang elegan.

Tak ketinggalan, wajahnya pun dipulas dengan makeup flawless look serta lipstik pink yang terkesan nude, tapi tak terlihat pucat di wajahnya. Riasan matanya dibuat lebih bersinar dengan eyeshadow silver bertabur shimmer yang berkelip, memberi kesan mewah yang menawan. Dengan bulu mata lentik serta alis yang on fleek, Tara Basro tampak begitu cantik!

Sementara itu, Eva tampil menawan dalam balutan gaun pengantin putih rancangan desainer Hian Tjen. Sang desainer sengaja merancang gaun pengantin putri semata wayang Sophia Latjuba dan Indra Lesmana tersebut dengan cutting yang cukup unik. Jika biasanya gaun pengantin dibuat dramatis dengan bentuk ball gown, gaun pengantin Eva justru dibuat dengan cutting korset mewah bergaya Victorian-style yang vintage. Penampilannya semakin sempurna dengan hair piece berkilauan dari maestro aksesori Indonesia, Rinaldy Yunardi. Pesona kecantikan Eva Celia begitu paripurna!

Lewat Instagram, Tara Basro membagikan potretnya sambil berpose memeluk hangat Eva. Dia pun turut menyampaikan rasa bahagia melihat sang sahabat telah resmi dipinang pria kesayangannya. Doa terbaik pun turut disematkan dalam caption-nya.

"Ini sangat nyata bahwa kita akhirnya di sini! WEDDING DAY POK!!! Saya senang Anda menjalani jalan hidup Anda dengan orang spesial Anda, saya berdoa agar Anda dan @demasnarawangsaakan selalu menemukan cinta di setiap saat," tulisnya dalam keterangan, Sabtu (4/6/2022),

Sontak, unggahan itu langsung dibanjiri beragam komentar netizen. Banyak yang terpana melihat pesona kecantikannya, tak sedikit juga yang salah fokus melihat paras cantik Eva.

"Love youuuu pokkk," jawab Eva Celia.

"Two angels in this picture got me goosebumps," tulis yosu****.

