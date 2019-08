LOS ANGELES - Mike Shinoda tengah aktif menggelar tur dunianya sejak pertengahan 2018. Sepanjang tur, Mike tidak ditemani oleh rekan-rekannya di Linkin Park.

Mike ditemani oleh drummer hingga gitaris baru di tur konsernya ini. Penyanyi berdarah Jepang itu mengaku bersyukur karena bisa bertemu dan bermain dengan rekan-rekan barunya tersebut.

"Aku bertemu drummer-ku dan temanku yang bermain gitar serta bernyanyi denganku. Untuk ini, aku sangat bersyukur karena aku bisa bertemu dengan mereka," tutur Mike dalam wawancara eksklusif via telepon dengan Okezone.

Menurut Mike, rekan-rekannya tersebut cukup fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan ide-idenya saat di atas panggung. Tim seperti inilah yang, menurutnya, ia butuhkan untuk tur konser Post Traumatic.

"Aku perlu orang-orang yang bisa berimprovisasi dan mengalir begitu saja. Mereka sangat cepat dalam mempelajari sesuatu dan melakukan improvisasi dan sangat nyaman dalam mengubah sesuatu," jelas Mike.

Ia kemudian mencontohkan, "Contohnya jika aku ada show pukul 08.30 dan aku memutuskan pada pukul 07.00 ingin menambahkan lagu yang tidak ada di setlist atau ide-ide lain, mereka siap memainkannya."

Sebelumnya telah diberitakan jika Mike memang tak akan ragu melakukan improvisasi dalam konsernya sesuai dengan permintaan fans. Hal itu dilakukan Mike agar bisa memberikan konser tak terlupakan untuk penggemarnya.

"Ada momen-momen yang tak bisa diprediksi di tur konserku. Pada dasarnya karena aku ingin memberikan apa yang diinginkan penonton dan aku ingin merasakan tanggapan mereka," paparnya.

Walaupun sudah menemukan teman-teman manggung baru, Mike membantah jika ia disebut sudah terbiasa tampil sendiri tanpa Linkin Park. Baginya, Linkin Park tetap tak tergantikan.

"By the way, ini tidak berarti aku lebih memilih mereka daripada Linkin Park atau lebih mencintai mereka ketimbang band-ku. Tapi, memang ini lah yang sepatutnya kukatakan tentang mereka saat ini," tutur Mike.

Mike Shinoda dijadwalkan menggelar konser solo di Indonesia pada 4 September 2019. Selain Indonesia, ia juga akan mampir ke Taiwan, Jepang, dan Filipina.

Konser Mike akan dihelat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta. Ada dua kategori tiket yang disiapkan oleh promotor, yakni Festival A (Rp1.023.500) dan Festival B (Rp793.500).