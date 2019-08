BERLIN - Setelah resmi bertunangan, tampaknya hubungan aktor Orlando Bloom dengan penyanyi Katy Perry semakin lengket saja. Apalagi baru-baru ini Orlando yang sedang berada di Berlin, Jerman, terpergok sedang facetime dengan Katy Perry.

Dilansir dari Metro, Selasa 27 Agustus 2019, keberadaan Orlando di Berlin adalah untuk kegiatan promosi seri terbarunya Carnival Row. Meski sedang jauh berada di negeri orang, Orlando masih menyempatkan diri untuk tetap berkomunikasi dengan Katy Perry.

Bintang The Lord of The Rings tersebut keluar di sebuah restoran dengan dua sahabat wanita ketika dia menelepon Katy Perry. Ia meletakkan teleponnya tepat di telinganya agar bisa mendengar suara pelantun Fireworks tersebut lebih jelas.

Bahkan dari foto yang beredar tersebut, keduanya terlihat bahagia bisa melepas rindu di saat sedang berjauhan. Saat melakukan facetime, Orlando terlihat menebarkan senyumnya. Begitu pula Katy yang ada di layar selular milik Orlando. Baca juga: Jennifer Coppen Unggah Foto Berbikini, Netizen: Mantap Orlando baru-baru ini mengatakan, "Dalam setiap hubungan penting, itu selalu hal-hal kecil yang kamu lakukan untuk satu sama lain. Hal-hal seperti menulis catatan, menunjukkan penghargaan untuk orang itu dan membuatnya yakin bahwa kamu peduli. dengan cara kamu melihat apa yang dilakukan, kamu mengapresiasi apa yang dilakukannya, dan kamu berusaha membuatnya aman dan terhubung." Orlando Bloom dan Katy Perry telah resmi bertunangan pada 14 Februari lalu bertepatan dengan hari Valentine, usai keduanya mengunggah foto yang sama di Instagram. Keduanya tampak foto berdekatan dan hanya menampakkan sebelah matanya. Orlando menuliskan keterangan "Seumur hidup".