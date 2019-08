JAKARTA - Kisah cinta dua selebriti, Roger Danuarta dan Cut Meyriska masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum pasangan ini bersatu dalam ikatan pernikahan pada 17 Agustus 2019, hubungan mereka dahulu sempat terganjal restu dari orang tua Chika- sapaan akrab Cut Meyriska.

Kini, masa sulit itu telah terlewati. Roger dan Chika telah sah menjadi suami istri. Keduanya menggelar resepsi pernikahan di salah satu hotel kawasan Jakarta Selatan pada Minggu (25/8/2019).

Resepsi pernikahan mereka pun ramai diperbincangkan di dunia maya. Berikut ini adalah fakta menarik dari acara resepsi pernikahan Roger dan Chika.

1. Konsep Pernikahan

Saat melangsungkan akad nikah yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, Roger dan Chika mengusung tema besar adat Aceh. Keduanya mengenakan balutan busana pengantin Aceh, Roger memakai atasan baju lengan panjang (bajee), celana panjang hitam (siluweuwe) yang berpadu dengan kain songket Aceh warna emas. Sementara itu Chika tampil cantik dengan baju warna merah marun lengkap dengan hiasan kepala sejenis suntiang warna kuning keemasan.

Kemudian untuk mengimbangi akad nikah yang bertema adat, Roger dan Chika pun memilih resepsi pernikahan dengan konsep International Wedding. Nuansa lokasi pernikahan mereka terlihat indah dengan hiasan bunga hidup berwarna pastel. Untuk busananya, Chika memilih gaun berwarna champagne. sedangkan Roger memilih menyesuaikan busananya dengan sang istri, minimalis namun tetap menunjukkan aksen detil yang kental.

2. Acara Resepsi Bertabur Selebriti

Roger dan Chika telah menyebar ratusan undangan untuk acara resepsi pernikahan mereka. Undangan tersebut ditujukan kepada kerabat yang tidak bisa menghadiri akad nikah di Medan pada 17 Agustus lalu. Acara Roger dan Chika tersebut pun bertabur tamu undangan selebritis.

Ifan Seventeen ikut masuk dalam daftar undangan. Ia bahkan mempersembahkan penampilannya untuk pasangan yang tengah berbahagia tersebut dengan menyanyikan lagu Thank You For Loving Me dari Bon Jovi. Tak hanya Ifan, sederet selebritis lainnya pun hadir seperti pasangan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono, Donita dan Adi Nugroho, Dimas Seto dan Dini Aminarti, hingga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

3. Undang Mantan ke Resepsi

Roger menilai bahwa acara resepsi pernikahan yang digelar tersebut memiliki tujuan untuk menyebarkan kabar baik. Mereka pun tak hanya menghadirkan kerabat dan sahabat biasa dalam acara resepsi pernikahan.

Dalam konferensi pers resepsi pernikahan pada Minggu (25/8/2019), Chika mengaku telah mengundang mantan kekasih masing-masing untuk hadir. Tetapi pasangan selebriti tersebut tidak bisa memastikan kehadiran mereka.

"Pada jauh sih ya, mantan dia (Roger) ada di mana, aku juga di mana, " ungkap Chika.