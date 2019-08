JAKARTA - Ifan Seventeen memberikan hadiah khusus di pernikahan Roger Danuarta dan Cut Meyriska yakni sebuah lagu. Hits 'Thank You For Loving Me' milik Bon Jovi menjadi lagu yang dinyanyikan oleh pria 36 tahun itu.

Ifan Seventeen mengatakan, alasan dirinya menyanyikan lagu tersebut karena bermakna cinta. Lagu itu juga menjadi lagu favoritnya dengan almarhumah istrinya, Dylan Sahara, yang meninggal akibat bencana tsunami di Banten Desember lalu.

“Itu lagu kenangan aku, kan lagunya pas tuh terima kasih telah mencintaiku. Jadi aku persembahkan buat mereka berdua yang sedang dipenuhi cinta," ujar Ifan Seventeen yang ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Minggu 25 Agustus 2019.

Saat menyanyikan lagu tersebut, Ifan mengaku kembali terkenang sosok sang istri. Jika mengingat hal tersebut, Ifan Seventeen masih tampak sulit untuk berkata-kata. Meski diakuinya telah ikhlas, namun ada rasa rindu yang mendalam ditujukan untuk mendiang istri. "Ya dulu lagunya sering kami dengerin dan nyanyi sama-sama, dibilang rindu pasti lah," katanya.

Sepeninggal Dylan Sahara, Ifan Seventeen memang belum terlihat memperkenalkan kekasih barunya. Berhembus kabar jika Citra Monica, perempuan yang sempat digerebek pada Juni silam adalah pacarnya. Tapi pelantun Kemarin itu menjelaskan jika mereka hanya berteman. Lagipula, Monica sendiri berstatus sebagai istri orang. "Hanya teman saja," jawabnya singkat. Pemilik nama lengkap Riefian Fajarsyah ini menjelaskan jika sampai sekarang dirinya masih bingung saat ditanya apakah sudah move on atau belum. Namun tidak menutup diri, jika suatu hari nanti bertemu dengan jodoh yang disiapkan Tuhan untuknya. "Kata move on itu susah untuk diucapkan, tapi insya Allah aku ikhlas. Aku enggak ingin mencari dan berhenti juga," katanya. Memang untuk urusan jodoh, Ifan Seventeen mengaku hanya berpasrah kepada Tuhan. Karena menurutnya, manusia hanya berencana dan apapun hasilnya tetap saja takdir yang menentukan. "Aku pernah berencana tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Terus misalnya sekarang aku belum mau (punya pasangan), tapi Allah tiba-tiba sudah siapkan, mau bilang apa? Sekarang hanya menjalankan saja," lanjutnya. (sus)