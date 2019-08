BEIJING - Film Hobbs and Shaw memulai debutnya di China dengan performa gemilang. Selama 3 hari penayangannya (23-25 Agustus 2019), Ent Group mencatat, film itu membukukan pendapatan sebesar USD102 juta (Rp1,45 triliun) dari penjualan 5,24 juta tiket.

Dengan hasil tersebut, Hobbs and Shaw menduduki posisi puncak box office mingguan China, mengungguli dua film lokal: Ne Zha dan The Bravest. Tak hanya jadi penguasa box office, film arahan David Leitch itu juga mencatatkan sederet rekor baru di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Hobbs and Shaw tercatat sebagai film dengan pendapatan terbesar sepanjang Agustus 2019 di China. Ia juga tercatat sebagai film Hollywood dengan pendapatan debut terbesar kedua di China, setelah Avengers: Endgame.

Terakhir, film ini menjadi franchise Fast and Furious terbesar kedua di China, setelah The Fate of the Furious. Film yang dirilis pada 2017 itu merupakan pemegang debut terbesar dengan pendapatan sebesar USD184 juta.

Sementara itu di pasar internasional, Hobbs and Shaw menambah USD120 juta dalam pundi-pundi mereka sepanjang akhir pekan lalu. Dengan begitu, penghasilan film itu dari box office internasional mencapai USD441 juta sejak dirilis pada 31 Juli 2019. Performa manis di pasar internasional dan China itu membuat pendapatan global Hobbs and Shaw juga melambung. Hingga 25 Agustus 2019, film yang dibintangi Dwayne Johnson dan Jason Statham itu sudah membukukan pendapatan sebesar USD588 juta. Di lain pihak, film Once Upon a Time in Hollywood juga membukukan pertumbuhan yang cukup kuat dengan pendapatan mencapai USD28 juta di 55 negara. Hasil itu mendongkrak pendapatan film Leonardo DiCaprio itu menjadi USD116,6 juta di pasar internasional dan USD239,8 juta di box officeglobal. Sementara film The Angry Birds Movie 2 mengantongi USD10,2 juta dari penayangan di 43 negara. Di China, film itu menggaet 2,14 juta penonton dengan pendapatan USD16,84 juta setelah tayang 10 hari.*