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Disclosure Day Ungkap Rahasia Besar Semesta yang Disembunyikan Otoritas Dunia

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |20:00 WIB
Disclosure Day Ungkap Rahasia Besar Semesta yang Disembunyikan Otoritas Dunia
Cuplikan Disclosure Day. (Foto: Universal Picture Indonesia)
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JAKARTA - Selama puluhan tahun, sebuah informasi tentang alam semesta tersembunyi di balik tembok kekuasaan. Sedikit demi sedikit, petunjuk tentang keberadaannya muncul lalu menghilang tanpa jejak. 

Kini, rahasia besar yang disebut mampu mengguncang pemahaman manusia tentang alam semesta itu terancam terbongkar. Premis itulah yang dihadirkan Disclosure Day, film fiksi ilmiah thriller terbaru karya sutradara legendaris Steven Spielberg.

Lebih dari sekadar kisah tentang keberadaaan makhluk asing, film ini mengangkat pertarungan antara kebenaran dan kepentingan kekuasaan. Tak heran jika sejumlah kritikus menyebut film yang tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Juni 2026 ini sebagai karya terbaik Spielberg dalam dua dekade terakhir. 

Cerita berpusat pada Margaret Fairchild yang diperankan Emily Blunt. Pembawa berita cuaca di Kansas City itu mendadak terhubung dengan fenomena misterius yang sulit dijelaskan. 

Di sisi lain, Dr. Daniel Kellner yang diperankan Josh O'Connor mulai meragukan informasi yang selama ini disimpan organisasi rahasia WARDEX. Pakar keamanan siber tersebut menemukan petunjuk tentang kunjungan makhluk asing ke bumi. Temuan itu kemudian membuka jalan menuju rahasia yang berpotensi mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta.

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