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4 Fakta The Odyssey, Film Pertama yang 100 Persen Gunakan Kamera IMAX

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |21:02 WIB
4 Fakta <i>The Odyssey</i>, Film Pertama yang 100 Persen Gunakan Kamera IMAX
The Odyssey, Film Pertama yang 100 Persen Gunakan Kamera IMAX. (Foto: Universal Pictures)
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JAKARTA - The Odyssey tidak sekadar menjadi film terbaru Sutradara Christopher Nolan. Dipadukan dengan adaptasi kisah legendaris karya Homer, pengalaman menontonnya dirancang terasa lebih imersif sekaligus emosional. 

Mulai Rabu (15/7/2026), Universal Pictures International menghadirkannya di bioskop Indonesia. Selain itu, ada juga sejumlah aktivitas bagi penggemar. 

Universal Pictures International menghadirkan instalasi Kuda Troya di The Crystal, Senayan City, Jakarta, hingga 26 Juli 2026. Pengunjung juga dapat mengoleksi empat desain collectible pin eksklusif yang dirilis bertahap melalui pembelian tiket IMAX. 

Head of Marketing Universal Pictures International Julius Daniel Suhakri menilai film ini menjadi perayaan bagi pencinta sinema. 

"Christopher Nolan menghadirkan kisah klasik menjadi pengalaman emosional yang megah," tuturnya.

1. Alasan Adaptasi The Odyssey

The Odyssey, Film Pertama yang 100 Persen Gunakan Kamera IMAX. (Foto: Universal Pictures)
The Odyssey, Film Pertama yang 100 Persen Gunakan Kamera IMAX. (Foto: Universal Pictures)

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