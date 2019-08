JAKARTA - Kesempatan manggung satu jam secara langsung di RCTI seperti masih jadi mimpi bagi para personel Gigi. Hal itu diutarakan sang vokalis, Armand Maulana saat ditemui disela latihan Gigi di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

“Semuanya masih enggak percaya,” ujar Armand.

Armand dalam lanjutannya pun menceritakan awal mula tawaran manggung datang dari RCTI untuk Gigi. Suami Dewi Gita mengira, tawaran manggung tersebut untuk acara off-air.

“Kirain tadinya ini off air. Manajemen kan tiba-tiba minta satu jam susunan lagu. Oh oke, off air kan? Enggak, on air. Hah? Yang benar? Ah bohong kali lo. Sampai ngomong kayak gitu,” kisahnya.

Meski sempat terkejut lantaran diminta manggung dalam siaran langsung, para personel Gigi tetap memberikan apresiasi positif. Mengingat sudah sejak lama acara musik hilang dari daftar tayang program televisi.

“Ini benar-benar sesuatu yang hebat,” kata Armand.

Sebagai musisi yang berkembang dari acara musik di televisi, Armand Maulana pun berharap program semacam itu bisa berlanjut diluar agenda spesial semacam perayaan ulang tahun.

“Mudah-mudahan ini jangan cuma dalam rangka ulang tahun RCTI, tapi RCTI punya acara khusus buat musik yang siapapun itu bisa tampil satu jam disitu. Mudah-mudahan RCTI Fest ini jadi cikal bakal ide kesitu,” tandasnya. Gigi bakal tampil penuh selama 60 menit dalam gelaran RCTI Fest yang digelar akhir pekan ini. Rencananya, Armand dan kolega bakal membawakan 12 lagu dari karya-karya populer mereka sepanjang berkarya di industri musik Tanah Air.