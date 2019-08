LOS ANGELES – Spin off Fast & Furious, Hobbs & Shaw sukses mempertahankan posisi puncak box office Amerika Utara dan Kanada periode weekend 9-11 Agustus 2019. Melansir Box Office Mojo, Senin (12/8/2019), film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Jason Statham itu meraup keuntungan USD25,4juta (Rp361,1 miliar) di pekan kedua penayangannya.

Baca Juga: Membedah Honor Fantastis Para Aktor Hobbs & Shaw

Minat penonton terhadap film action yang disuguhkan oleh Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw mengalahkan dua pendatang baru lainnya, Scary Stories to Tell in the Dark yang berada di urutan runner up dan Dora and the Lost City of Gold pada posisi ke-4.

Film horror Scary Stories to Tell in the Dark yang ada di bawah Hobbs & Shaw menunjukkan pendapatan USD20,8 juta (Rp295,7 miliar) di pekan perdana penayangannya.

Film garapan sutradara Guillermo del Toro ini diangkat dari novel dari judul yang sama di tahun 1981-1991. Scary Stories to Tell in the Dark mengisahkan tentang petualangan lima anak remaja, Stella (Zoe Margaret Colletti), Ramon (Michael Garza), Chuck (Austin Zajur), dan Auggy (Gabriel Rush) yang masuk ke rumah tua yang dibangun tahun 1968.

Rumah itu pernah ditinggali oleh Sarah Bellow (Kathleen Pollard) yang mengalami gangguan jiwa hingga membunuh banyak anak di kampung. Lima remaja tadi berhasil menemukan buku catatan Sarah dan petualangan penuh teror mereka pun dimulai. Meninggalkan kisah horor yang disajikan oleh Scary Stories to Tell in the Dark, di posisi tiga ada film live action The Lion King. Film yang sudah sebulan tayang di Amerika ini mendapatkan keuntungan ebesar USD20 juta (Rp284,3 miliar) sepanjang akhir pekan lalu. Di urutan ke-4 ada Dora and the Lost City of Gold dengan raihan USD17 juta (Rp241,6 miliar). Hasil ini sedikit mengecewakan karena antusias penggemar Dora rupanya tidak mampu mendongkrak film live action tersebut. Baca Juga: Lucinta Luna Berbikini, Penampilan sang Pacar Jadi Sorotan Dalam film live action-nya, Dora tak lagi berusia anak-anak, melainkan seorang remaja SMA yang harus kembali berpetualang ke hutan untuk menyelamatkan orangtuanya yang diculik. Dalam menjalankan misi tersebut, Dora dibantu oleh Diego (Jeff Wahlberg) dan monyet kecil bernama Boots (Danny Trejo). Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika Utara dan Kanada dilansir Box Office Mojo: 1. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw – USD25,4 juta (Rp361,1 miliar) 2. Scary Stories to Tell in the Dark – USD20,8 juta (Rp295,7 miliar) 3. The Lion King – USD20 juta (Rp284,3 miliar) 4. Dora and the Lost City of Gold – USD17 juta (Rp241,6 miliar) 5. Once Upon a Time In Hollywood – USD11,6 juta (Rp164,8 miliar) 6. The Art of Racing in the Rain – USD8,1 juta (Rp115,1 miliar) 7. The Kitchen (2019) – USD5,5 juta (Rp78,3 miliar) 8. Spider-Man: Far from Home – USD5,3 juta (Rp75,3 miliar) 9. Toy Story 4 – USD4,4 juta (Rp62,5 miliar) 10. Bring the Soul: The Movie – USD2,2 juta (Rp32,6 miliar)