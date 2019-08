JAKARTA - Tepat pada 8 Agustus 2019, Sophia Latjuba berulang tahun yang ke 49 tahun. Presenter Gading Marten pun tak ketinggalan ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada aktris cantik tersebut melalui foto yang ia unggah ke Instagramnya.

Foto tersebut memperlihatkan kebersamaan Gading dan Sophie dengan warna hitam putih. Keduanya tampak tersenyum sambil berpunggungan.

Baca Juga:

Millendaru Tampil Seksi dengan Baju Renang, Netizen: Editannya Keren

Mandala Shoji: Terima Kasih yang Masukkan Saya ke Penjara





Melalui caption yang tertulis, Gading mendoakan Sophie agar senantiasa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya.

"HBD to the beautiful soul @sophia_latjuba88 wishing u all the best in ur life..much happiness And God with u always," tulis Gading

Unggahan foto Gading tersebut memunculkan beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya tentang hubungan keduanya.

"Pacarnya ya kak?", tulis tralala1208. "Cocok bangett papa Gading," tulis @noviakristianti_

Bahkan sejumlah artis ikut berkomentar dan seakan-akan mendukung kedekatan keduanya dan melanjutkan kepada hubungan yang lebih serius. Baca Juga: Kumalasari Geram, Suami Masuk Sel Isolasi karena Farhat Abbas Curhat Ingin Ketenangan, Salmafina Menangis di Hadapan sang Ayah

"Terus teruuuus @gadiiing," tulis penyanyi Shanty. Hingga Maya Estianty juga ikut berkomentar. Maia menuliskan, "Lanjutkan!!!" Kedekatan Gading dan Sophie memang sudah berhembus sejak Mei lalu. Bahkan Sophie sempat membagikan kedekatannya dengan Gempi, putri Gading dari pernikahannya dengan Gisella Anastasia di akun Instagram pribadinya.