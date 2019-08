JAKARTA - Film ketiga BTS bertajuk Bring The Soul: The Movie akhirnya tayang serempak di bioskop Indonesia pada Rabu, 7 Agustus 2019. Berdurasi hampir 2 jam, film ini sukses memancing emosi penonton.

SPOILER ALERT!!

Sebagaimana bocoran dalam trailernya, Bring The Soul: The Movie menceritakan tentang tur BTS bertajuk Love Yourself. Menjajaki 12 kota dengan 24 konsernya, perjalanan pelantun Boy With Luv ini dimulai dari Korea hingga ke Prancis.

Obrolan ketujuh member tentang momen-momen selama tur Love Yourself di Eropa menjadi menu utama sepanjang film. Saat pelantun DNA itu bercerita, film akan memperlihat kejadian aslinya.

Contohnya kenangan para member saat Jungkook mengalami cedera tumit jelang konser BTS di O2 Arena, London pada 9 Oktober 2018. Anggota termuda itu merasa sedih karena diputuskan tidak bisa tampil.

Kesedihan bukan hanya milik Jungkook, tapi juga personel lainnya. Leader RM merasa khawatir terhadap psikologis Jungkook karena terpaksa tak bisa tampil. "Aku tahu ia sangat suka tampil di panggung bersama Army. Mengetahui jika Jungkook tidak boleh tampil, itu akan mengguncang hatinya," ujar RM dalam penggalan film. Selain cuplikan scene tersebut, masih banyak deretan kisah seru yang dihadirkan oleh BTS dalam film ketiga mereka. Termasuk pula momen saat V merasa sangat tampan dan menggemaskan. Bring The Soul: The Movie juga menampilkan keseruan lain BTS setelah credit scene. Ada juga penggalan quotes dari tujuh member di penghujung film ini. Bring The Soul: The Movie dijadwalkan tayang serempak di 110 negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Filipina, Taiwan dan tentunya Indonesia. Sementara untuk Brazil dan Meksiko, jadwalnya akan menyusul. Mengomentari film Bring The Soul: The Movie, dua Army (sebutan fans BTS) yang ditemui Okezone di salah satu bioskop Jakarta mengungkapkan kebahagiaan mereka. Film ini dijadikan pengobat kesedihan setelah lantaran Jimin cs tidak menggelar konser mereka di Tanah Air. "Walaupun cuma melihat di bioskop ya sedikit mengobati kekecewaan juga. Di sisi lain, harga Rp180 ribu sepertinya kurang worth it karena kalau di negara lain seperti Jepang atau Korea itu tiketnya spesial dan enggak hanya sekadar kertas," kata Rahel, fans BTS di CGV FX Sudirman. Sementara fans lain, Dinar menganggap Bring The Soul: The Movie kurang mengulas belakang layar BTS. "Film yang pertama justru lebih banyak mengungkap sisi lemah mereka, jadi enggak sekadar tahu mereka itu selalu sempurna. Tapi yang ini cukup seru juga karena ada sisipan aksi panggung mereka," tutur Dinar.