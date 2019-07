JAKARTA - BTS siap menggelar film ketiga mereka, BRING THE SOUL: THE MOVIE yang akan tayang pada 7 Agustus 2019 mendatang. Namun untuk bisa mendapatkan tiket pre salenya, penggemar yang biasa disapa ARMY ini sudah bisa memesannya hari ini, Rabu 3 Juli 2019 sejak pukul 21.00 WIB.

Bukan hanya sekadar merilis jadwal pemesanan tiket, bahkan harga untuk menyaksikan film dokumenter BTS soal perjalanan konser Love Yourself di Eropa ini sudah dirilis. Berdasarkan informasi yang dirilis BookMyShow, ada perbedaan harga tiket yang disesuaikan untuk wilayah masing-masing di Indonesia.

Misalnya pada kawasan Jakarta, Bandung, Bali, Bogor, Medan, Semarang, Surabaya, Tangerang dan Yogyakarta akan dibanderol paling mahal, yaitu Rp180.000.

Sementara itu, wilayah Banjar Baru, Balikpapan, Banten, Batam, Batu, Bekasi, Cikarang, Cirebon, Jambi, Makassar, Karawang, Kendari, Lampung, Magelang, Manado, Madiun, Malang, Mataram, Mojokerto, Palembang, Pekanbaru, Ponorogo, Purwekerto, Purwakarta, Serang, Siduarjo serta Solo dipatok Rp125.000.

Hingga tiket termurah seharga Rp80.000 ada di wilayah: Banjar, Banyuwangi, Baturaja, Bau-Bau, Bojonegoro, Bondowoso, Ciamis, Demak, Gresik, Jember, Jombang, Lahat, Ngajuk, Tuban, Kupang, Lamongan, Lubuk Linggau, Mamuju, Pasuruan, Pati, Prabumulih, Probolinggo, Sumenep, Trenggalek,Tegal dan Temanggung.

Tiket-tiket tersebut bisa didapatkan oleh penonton melalui online booking, hingga deretan bioskop yang menayangkan film ketiga BTS ini. Seperti diantaranya CGV, Cinemaxx, Cinema XXI, Flix Cinema, Lotte Cinema, New Star, Platinum, Surya Yudha Cinema, hingga Rajawali 4Theatre.

Nantinya, dalam film BRING THE SOUL: THE MOVIE yang berdurasi sekira 2 jam ini, akan bercerita soal perjalanan BTS bertemu dengan ARMY. Dimulai dari konser di Seoul menuju Paris hingga sukses menggelar 24 konser di 12 kota.

Untuk merayakannya, RM cs pun membuat pesta kecil dan menceritakan kembali kenangan mereka yang pastinya belum pernah dipublikasikan.

Sebagai pihak penyelenggara, Trafalgar Releasing yang bekerjasama dengan Big Hit Entertainment selaku agensi BTS mengaku senang dengan kolaborasi antar dua negara ini.

Terlebih, tak sedikit pula penggemar dari pelantun IDOL ini di Tanah Air sehingga film BRING THE SOUL: THE MOVIE tentunya akan disambut antusias nantinya.

"BRING THE SOUL: THE MOVIE" memberikan kesempatan kepada penggemar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk lebih dekat dan mengikuti perjalanan BTS saat tur LOVE YOURSELF," ujar Marc Allenby, CEO Trafalgar Releasing dalam rilis yang diterima Okezone (26/6/2019).