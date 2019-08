TANGERANG SELATAN - Westlife membuka gelaran konser mereka bertajuk The Twenty Tour 2019 di Hall 7 ICE BSD, Tangerang Selatan pada Selasa (6/8/2019) lewat lagu Hello My Love.

Konser yang dibuka pukul 20.30 WIB oleh empat personelnya, Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan menunjukkan aksi panggung yang enerjik dengan lagu teranyar mereka di tahun 2019 itu.

Tanpa jeda, Westlife langsung menyambung lagu Swear It Again. Boyband yang hits di era 1990-an itu tampil gagah dengan setelan busana hitam lengkap dengan jaket militer.

"Helo Jakarta," sapa Shane sambil mengangkat tanganya. Sapaan itu kemudian disambut meriah oleh ribuan penonton yang memadati area konser.

Usai melantunkan lagu yang rilis di tahun 1999, Westlife langsung tampil dengan lagu melow mereka, What About Now. Meski usia para personel ini tak lagi muda, namun mereka sukses menyanyikan nada tinggi di lagu tersebut. Hal ini terbukti dari tepukan penonton saat mendengar lagu yang rilis tahun 2009 itu.

"Selamat malam Jakarta, kami senang banget Westlife bisa kembali ke sini. Kami akan membawa kenangan lewat lagu-lagu Westlife. Apa kalian siap?" tanya Shane.

Ia menambahkan, "Ya sebelum kembali menyanyi aku harap kalian tetap rileks dan terus semangat sampai akhir nanti!"

Ia menambahkan, "Ya sebelum kembali menyanyi aku harap kalian tetap rileks dan terus semangat sampai akhir nanti!" My Love dan When U Lookin Like That menjadi lagu selanjutnya yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Irlandia ini dalam konser penanda 20 tahun perjalanan karier bermusik mereka.