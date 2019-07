JAKARTA - Penyanyi internasional Agnez Mo, diketahui baru saja mengunggah sebuah foto melalui akun Instagram Storiesnya. Merepost unggahan dari akun @internetbusinesslife, mantan kekasih Wijaya Saputra atau Wijin ini mengunggah sebuah tulisan yang tak jelas ditujukan untuk siapa.

Akan tetapi, Agnez nampak menyindir sikap-sikap orang yang menganggap diri mereka kaya dengan background pesawat terbang. Dalam tulisannya, Agnez mengungkapkan bahwa dengan mengunggah foto di atas pesawat jet pribadi untuk dipamerkan, sama sekali bukan sikap seseorang yang benar-benar kaya.

"You're not rich until you can fly on a private jet without posting a picture," tulis Agnez Mo pada keterangan foto di Instagram Storiesnya.

Unggahan Agnez yang sudah mulai tersebar di akun gosip pun, mendadak ramai diperbincangkan. Bahkan para netizen mengaku setuju dengan apa yang diungkapkan pelantun Coke Bottle tersebut dalam unggahannya.

"Bener tuh, klo orang kaya beneran gak perlu pamer karna mereka gak butuh pengakuan..," tulis nhiiii_aaa. Baca juga: Ditegur Nafa Urbach soal ZL, Millendaru: Aku Minta Maaf Banget "Ini setuju banget sih. Mereka naik jet tanpa posting foto ya karena udah terbiasa naik jet. Jadi naik jet dianggap bukan lagi hal mewah," tulis jivvaku. "Ada juga yang jetpri nyewa, ganti baju 10x... IYA... ADA JUGA," tulis ririsshilda. Seperti diketahui, sejumlah selebriti kerap memamerkan foto saat tengah berada di pesawat jet seperti penyanyi Syahrini, musisi Maia Estianty, hingga pedangdut Inul Daratista.