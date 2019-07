JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia yang kini mulai berkarir di dunia musik Internasional, Agnez Mo, perlahan mulai dikenal. Proyek duet Agnez Mo bersama Chris Brown, Timbaland, hingga Keith Martin, membuat nama wanita 33 tahun ini semakin terkenal.

Meniti karir di industri musik internasional membuat Agnez Mo tentu harus mulai beradaptasi dengan budaya-budaya barat. Salah satunya ialah cara berpakaian.

Baru-baru ini, mantan kekasih dari Wijin tersebut nampak mengunggah selfienya saat tengah mengenakan tanktop dengan belahan dada rendah. Ia bahkan terlihat memperlihatkan sedikit bagian atas dadanya tersebut.

"Nothing beats summer in LA!!!! #hotgirlsummer #AGNEZMO," tulis Agnez Mo pada keterangan foto.

Melihat unggahan dari pelantun Coke Bottle tersebut, netizenpun langsung mempertanyakan bentuk tubuh Agnez Mo saat ini. Mereka pun turut memberi pujian atas penampilan Agnez saat ini.

"Kmren prsaan kecil deh, ke skrg tiba2 itunya jd gede," tulis devanissa_utami96.

"Kok payudara nya nambah besar ya? Perasaan dulu kecil," tulis radhyt666.

"Dulu gak keliatan sekarang kok keliatan ya auh auh," tulis firman_cimb.

"U wanna kill me??? Omg! U look still young @agnezmo," tulis choiasepmo.