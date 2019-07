LOS ANGELES - Netflix baru saja mengungumkan sederet konten baru yang akan hadir dalam layanan streamingnya. Kali ini, secara khusus Netflix membidik anak usia 2-6 tahun sebagai target pasar mereka.

Netflix mengumumkan 7 serial preschool yang dikhususkan untuk penonton anak-anak. Spin-off How To Train Your Dragon yang disebut DreamWorks Dragons Rescue Riders adalah satu dari tujuh series baru Netflix ini. Seri terbaru ini akan memfokuskan kepada dua karakter kembar Dak dan Leyla, yang dapat berbicara kepada Naga setelah keduanya dibesarkan oleh Naga.

Melissa Cobb, Vice President Netflix menyampaikan, dengan kualitas yang tinggi, program siaran terbaru ini akan menjadi program yang ramah dalam semua usia khususnya anak-anak. Hal ini dilakukan sebagai bukti dukungan terhadap generasi muda agar dapat menemukan dan mengaitkan diri dengan cerita dan karakter yang mereka sukai di tayangan Netflix.

Berikut adalah tujuh series baru Netflix yang dilansir ComicBook:

1. DreamWorks Dragons Rescue Riders (2019)

Sebuah animasi hasil penggunaan teknologi CGI bergenre komedi dan petualangan. Seri terbaru ini mengisahkan si kembar Dak dan Leyla yang dibesarkan oleh seekor naga. Keduanya memiliki kemampuan unik, yaitu berbicara dengan naga. Dak dan Leyla memimpin sebuah tim yang berisi 5 naga muda untuk menolong naga lain dan membantu orang–orang di kota Huttsgalor, tempat mereka diadopsi.

Produser Eksekutif : Jack Thomas dibantu dengan Brian K. Roberts sebagai asisten eksekutif produser.

Sutradara : TJ Sullivan

2. Hello Ninja (2019) Mengisahkan perjalanan petualangan Wesley dan sahabatnya Georgie. Ketika Wesley menyatakan tangannya, membungkuk kepada bayangannya dan berkata “Hello, Ninja” maka sekelilingnya akan bertransformasi menjadi dunia Ninja yang mempesona. Produser Eksekutif : N.D. Wilson Sutradara : Michael Dowding 3. StarBeam (2020) Zoey adalah gadis kecil yang semangat menyambut tahun keduanya di sekolah. Namun ketika isyarat bahaya muncul, maka ia akan menyelinap keluar dan dengan kalimat khasnya, “It’s time to shine!” ia akan berubah menjadi StarBeam, pahlawan super tercepat, dan terkuat. Serial StarBeam diproduksi oleh Kickstart Entertainment. Produser Eksekutif : Jason Netter, Loris Kramer Lunsford, Heather Puttock 4. DreamWorks Go, Dog. Go! (2020) Animasi yang diproduksi oleh DreamWorks Animation dan DHX Media ini berasal dari buku klasik anak–anak karangan P.D. Eastman, yang dipublikasikan oleh Random House Children’s Books. Serial ini mengisahkan seekor anak anjing Tag Baker dan petualangannya di sebuah komunitas anjing di Pawston. Produser Eksekutif : Adam Peltzman 5. What-To-Doodles (2020) Menceritakan sebuah tim yang bermain, tertawa, belajar, dan bernyanyi bersama. Seri animasi CGI ini mengajarkan penontonnya tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sosial. Animasi ini dibuat oleh Art Spigel dan Hannah Kole dan diproduksi oleh perusahaan 7ate9 Entertainment. Editor Cerita : Doug Wood 6. Izzy Bee’s Koala World (2020) Berusia 11 tahun, Izzy Bee dikenal sebagai pembisik koala yang hidup di Pulau Magnetic, Australia. Ia menyelamatkan dan merehabilitasi koala bersama ibunya yang adalah seorang dokter hewan yaitu Ali dan ayahnya, Tim. Seri non-fiksi ini diproduksi bersama dengan The Dodo dan Nomadica Films. Produser Eksekutif : Jared McGillard, Izzie Lerer, Suzanne Kolb, Elizabeth Keyishian Produser : David Glauber dan John Collin 7. Emily’s Wonder Lab (2020) Seri terbaru Netflix ini membuat dunia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) menjadi lebih menyenangkan dengan demonstrasi visual yang akan membuat penontonnya terpesona. Serial Live Action ini dibuat dan diproduksi oleh Bunim Murray Productions Produser Eksekutif : Gil Goldschein, Maria Peppin dan Trish Gold