JAKARTA - Band ST12 yang dikomandoi oleh Charly Van Houten telah reuni dengan personel lama seperti Pepeng dan Pepep. Kembalinya ST12 ke pasar musik ditandai dengan dirilisnya single terbaru mereka yang berjudul Jangan Marah-Marah.

Single terbaru ST12 ini memiliki pesan khusus bagi masyarakat Indonesia setelah pesta demokrasi lima tahunan berakhir. Charly ingin menekankan kepada masyarakat bahwa kini sudah bukan saatnya lagi untuk marah-marah apalagi kepada sesama.

"Dan dari Jangan Marah-marah itu aku berharap itu bisa memberikan edukasi dan spirit yang baik buat Indonesia supaya tidak ada kemarahan lagi pada sesama, supaya tidak ada kemarahan lagi antarkepentingan, dan tak ada kemarahan lagi antarfans," kata Charly saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2019).

Charly berusaha menciptakan kembali kedamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat lewat karyanya. Sebagai musisi, satu-satunya cara yang bisa ia lakukan hanya lewat sentuhan lagu.

"Karena kata 'Jangan Marah' ini mempunyai doktrin yang baik menurut aku untuk masyarakat. Capek juga kan kalau marah terus," candanya.

Setelah merilis singel baru, Charly dan ST12 juga menjanjikan sebuah album baru. Album ini memang sengaja tengah dipersiapkan untuk mengobati rasa kerinduan para penggemar terhadap mereka.

"Pasti bakal ada album baru pokoknya kita ST12 masih ngeluarin dulu Jangan Marah-marah untuk mengikuti kerinduan para penikmat musik, kerinduan para fans yang ingin mendengar lagi sebuah sentuhan yang original ST12 selain Setia Band," tutupnya.

Berikut lirik da chord gitar single Jangan Marah-Marah dari ST12.

[Intro]