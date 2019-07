LOS ANGELES - Tampaknya Ed Sheeran tidak akan melepaskan kedudukannya di tangga lagu UK dalam waktu dekat. Penyanyi sekaligus penulis lagu yang baru saja merilis album bertajuk No 6 Collaborations Project telah menduduki posisi pertama selama tiga minggu dengan lagu Beautiful People ft Khalid.

Album Ed Sheeran yang dirilis pada 12 Juli 2019 telah terjual sebanyak 173.000 kopi. Di mana 70.000 kopi di antaranya terjual dari penjualan fisik. Hal ini membuat album ini menjadi salah satu album tersukses tahun ini.

Seperti banyak musisi lainnya, Ed Sheeran juga menawarkan merchandise khusus berupa penjualan satu paket album dengan tiket konser.

Terdapat 15 lagu yang dirilis dalam album terbarunya dan melalui akun Instagram pribadinya dikeathui proyeknya kali ini melibatkan sebanyak 22 musisi seperti Khalid, Travis Scott, Camila Cabello, Cardi B, Stormzy, Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, dan sederet artis lainnya.

Melalui akun Instagram pribadinya @teddysphotos Ed Sheeran mengucapkan terima kasihnya atas setiap dukungan yang mengalir kepada dirinya serta dukungan setiap orang yang terlibat dalam No 6.

Berikut posisi TOP 10 tangga nada UK 19-25 Juli:

1. Beautiful People (Ed Sheeran Ft Khalid)

2. Senorita (Shawn Mendes/Camila Cabello)

3. Take Me Back To London (Ed Sheeran Ft Stormzy)

4. Cross Me (Ed Sheeran)

5. Hold Me While You Wait (Lewis Capaldi)

6. Ladbroke Grove (AJ Tracey)

7. So High (Mist Ft Fredo)

8. Wish You Well (Sigala and Becky Hill)

9. Crown (Stormzy)

10. Old Town Road (Lil Nas X)