JAKARTA – Ed Sheeran sukses memberikan penampilan memukau dalam konser bertajuk Divide yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 3 Mei 2019. Pada penampilan perdananya di Indonesia ini, Ed Sheeran total membawakan 17 buah lagu.

Ed Sheeran tahu betul bagaimana cara membawa emosi penonton dengan kumpulan lagu-lagunya. Mengawali konser dengan dua lagu dari album Divide, Castle on the Hill dan Eraser, penyanyi asal Inggris ini secara bergiliran memasukkan lagu-lagu lamanya juga. Lagu-lagu seperti The A Team, dari tahun 2011, atau Don’t dari tahun 2014, diselipkan ke dalam setlist-nya malam tadi.

Pertunjukan semakin memanas ketika Ed Sheeran membawakan lagu Love Yourself yang dipopulerkan oleh Justin Bieber. Sudah bukan rahasia lagi, Ed Sheeran juga turut berperan dalam penulisan lagu tersebut.

Meski lagu-lagu lama membawa kesan nostalgia, lagu-lagu dari album Divide pun tak kalah ganas membawa para penonton menyanyi bersama. Lagu-lagu bertema kesedihan seperti Dive, Happier, atau Perfect sukses membuat penonton sing a long di dalam stadion Gelora Bung Karno.

Puncak penampilan Ed Sheeran terjadi saat membawakan dua lagu setelah encore. Pada kesempatan itu Ed menyanyikan lagu Shape of You yang membuat para penonton serentak berjoget bersama. Apalagi saat kembali naik ke atas panggung, penyanyi berambut pirang itu mengenakan jersey putih Timnas Indonesia, seperti yang ia lakukan di Singapura beberapa waktu lalu.

Lagu You Need Me, I Don’t Need You menjadi lagu terakhir yang dibawakan pada malam tadi. Ed Sheeran pun berterima kasih kepada para penggemarnya yang sudah setia menantikan dirinya datang ke Indonesia. Pada tahun 2017, Ed Sheeran memang sempat membatalkan konsernya karena mengalami cedera akibat terjatuh dari sepeda. Konser Divide Jakarta sekaligus menutup rangkaian tur dunianya di Asia.

