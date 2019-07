SAN DIEGO - Aktor laga asal Korea Selatan, Ma Dong Seok dipastikan bergabung dengan film superhero Marvel, The Eternals. Hal tersebut diumumkan Kevin Feige, President Marvel Studios dalam gelaran San Diego Comic Con, di San Diego, Amerika Serikat, pada 20 Juli 2019.

Ma Dong Seok akan berperan sebagai Gilgamesh alias The Forgotten One dalam film tersebut. Kekuatannya sebagai manusia super digambarkan perpaduan antara Hercules dan Thor. Seperti ras Eternals lainnya, Gilgamesh juga hidup abadi dan kebal terhadap berbagai penyakit.

Dengan bergabungnya Ma Dong Seok alias Don Lee, maka dia akan melengkapi formasi para bintang The Eternals yang telah diisi oleh Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, dan Kumail Nanjiani. Film ini akan menjadi debut aktor 48 tahun itu di Hollywood setelah menolak beberapa tawaran sebelumnya.

Pada Mei 2019, dalam Cannes International Film Festival, dia mengaku sempat menolak pinangan sutradara Chad Stahelski untuk membintangi John Wick: Chapter 3-Parabellum. “Setelah menonton beberapa filmku, Stahelski bilang, dia suka gaya bertarungku. Tapi aku terpaksa menolak tawarannya,” ujarnya kala itu.

Keputusan Ma Dong Seok menolak tawaran itu, karena ingin fokus menyelesaikan syuting film The Gangster, The Cop, The Devil yang terlanjur ditekennya. Hasilnya memang tidak sia-sia karena film itu sukses besar di Korea Selatan, bahkan membuat Sylvester Stallone tertarik membuat versi Hollywoodnya.

Keterlibatan Ma Dong Seok dalam The Eternals membuat fans membanjirinya dengan ucapan selamat lewat Instagram. “Selamat datang di MCU (Marvel Cinematic Universe), Ahjussi. Tak sabar (menunggu film ini keluar). Banyak cinta dari Indonesia,” tulis akun @rifz.id. Film The Eternals diadaptasi dari komik seri berjudul serupa karya Jack Kirby pada 1976. Kisahnya berfokus tentang ras manusia super bernama Eternals. Keberadaan mereka merupakan hasil eksperimen genetika yang dilakukan kaum Celestials di bumi. Menggandeng Chloe Zhao sebagai sutradara, The Eternals akan debut di bioskop, pada 6 November 2020.*