LOS ANGELES - Marvel Studios merilis jadwal tayang film-film MCU Fase 4. Salah satu yang masuk dalam daftar adalah The Eternals, yang dibintangi Angelina Jolie.

Dari megatrailer yang dirilis Marvel Studios di akun YouTubenya pada 3 Mei 2021, terlihat penampilan perdana Angelina Jolie sebagai Thena. Mantan istri Brad Pitt itu tampil menawan dengan rambut blonde.

Dalam satu adegan, Jolie tampak berdiri bersama para pemain lain seperti Ma Dong Seok, Gemma Chang, Richard Madden, dan Kumail Nanjiani. Sementara adegan lain memperlihatkan Jolie tampil fierce sembari membawa pedang yang memancarkan sinar emas.

"Kita adalah orang-orang yang mengubah semuanya," terdengar suara Gemma Chang.

The Eternals dijadwalkan tayang pada 5 November 2021. Film arahan sutradara peraih Oscar, Chloe Zhao ini menjadi film ke-3 MCU Fase 4 yang tayang, setelah Black Widow dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

