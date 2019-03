LOS ANGELES – Aktris Angelina Jolie dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membintangi The Eternals, produksi Marvel Studios. Ini akan menjadi peran superhero pertama dalam karier aktingnya.

Detail tentang produksi film ini dan karakter apa yang akan diperankan Jolie dalam The Eternals sejauh ini masih dirahasiakan. Sedangkan kisahnya akan diadaptasi dari komik berjudul serupa karya Jack Kirby yang dirilis Marvel Comics, pada 1976.

Kisahnya berlatar belakang jutaan tahun silam ketika jagat raya dikenal sebagai Celestial yang secara genetika bereksperimen pada manusia. Pada akhirnya, eksperimen itu menciptakan dua kelompok mahluk berkekuatan super: Eternals dan Deviant.

Sepanjang sejarah, kedua kelompok itu saling berperang satu sama lain. Kelompok Eternals bahkan harus berhadapan dengan para dewa Yunani, Romawi, dan Norse sebelum meninggalkan bumi untuk menjelajahi galaksi.

Selain Jolie, Marvel Studios menunjuk Chloe Zhao (The Rider) untuk menggarap The Eternals sejak September 2018. Zhao akan berkolaborasi dengan penulis skenario Matthew dan Ryan Firpo, sementara Kevin Feige, CEO Marvel Studios, akan bertindak sebagai produser.

Di lain pihak, fans juga menantikan comeback Angelina Jolie lewat Maleficent: Mistress of Evil. Film itu merupakan proyek layar lebar perdana mantan istri Bard Pitt itu sejak merilis By the Sea pada 2015.

Sekuel Maleficent tersebut dipastikan mendarat di bioskop pada 18 Oktober 2019, sekitar 7 bulan lebih awal dari jadwal semula pada 29 Mei 2020. Selain film produksi Disney tersebut, ibu enam anak ini juga dipastikan akan tampil dalam dua proyek layar lebar lainnya: The One and Only Ivan dan Come Away.*

