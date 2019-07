LOS ANGELES - Setelah Thor: Ragnarok di 2017 sukses meraup keuntungan USD 854 Juta (Rp9 Triliun) maka Marvel Studio menyatakan akan menggaet kembali Taika Waititi untuk menggarap film terbaru Thor sebagai sutradara dan penulis.

Sebelumnya di Thor: Ragnarok digambarkan perjuangan Thor (Chris Hemsworth) sebagai pewaris takhta Asgard melawan Hela (Cate Blanchette) sang Dewi Kematian untuk mencegah terjadinya Ragnarok.

Sedangkan dalam akhir film Avengers Endgame, ditayangkan Thor pergi ke luar angkasa bersama Guardians of The Galaxy.

Thor 4 menjadi tambahan pekerjaan yang harus diselesaikan Taika, pasalnya ia sedang menggarap proyek adaptasi manga Jepang Akira.

Dengan adanya pekerjaan baru maka Taika akan menghentikan sementara garapan live action Akira yang dikabarkan akan rilis pada 21 Mei 2021.

Kelanjutan peluncuran dari film Akira masih dalam pertimbangan, dengan kata lain penggarapan film Thor 4 menjadi prioritas untuk diselesaikan. Hal ini dilakukan agar Taika dapat lebih memfokuskan diri untuk menyelesaikan Thor 4.

Taika dinilai berhasil untuk membawa sesuatu yang baru terhadap film Thor, mengingat kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya dalam film Thor: The Dark World.

Kehadiran Taika membuat perubahan terhadap karakter Thor menjadi lebih menyenangkan.

Nama Taika Watiti sendiri sudah dikenal dalam kancah dunia karena prestasinya dalam menggarap beberapa film yang mendapatkan pujian dari penikmat film dunia seperti Hunt for the Wilderpeople (2016), What We Do in the Shadows (2015), dan Boy (2012).

Hingga berita ini diturunkan, alur cerita dalam Thor 4 masih belum dapat dikonfirmasi, namun dapat dipastikan Chris Hemsworth akan tetap berperan sebagai Thor.