LOS ANGELES - Tak lama lagi, Disney akan merilis film live action The Lion King. Film ini sangat dinantikan oleh para penggemar karena mengandung banyak momen mengharukan di dalamnya.

Sebelum menyaksikan bagaimana Jon Favreau mengubah para tokoh di dalamnya menjadi sosok yang lebih hidup, mari kita simak 5 adegan paling tak terlupakan dari The Lion King.

1. Circle of Life

Circle of Life tentu menjadi momen paling mendebarkan bagi semua penonton ketika menyaksikan kembali The Lion King. Perasaan nostalgia itu langsung meresap ketika film dibuka dengan adegan ini, di mana hewan-hewan berlarian, matahari mulai terbit, dan suara nyanyian Afrika terdengar di luasnya Pride Lands.

Jon Favreau sudah dipastikan akan kembali mengulang adegan megah ini pada film live actionnya nanti. Adegan panjang ini lalu ditutup dengan Rafiki yang mengangkat Simba di Pride Rock sebagai simbol bahwa si singa kecil akan menjadi penerus kerajaan hutan di Pride Lands.

2. Mufasa Mati

Kematian Mufasa menjadi sebuah titik awal mengubah jalan cerita kehidupan Simba. Cara Disney menceritakan adegan ini pun cukup berkesan.

Mufasa mati demi menyelamatkan Simba yang terjebak di antara kawanan wildebeest yang berlarian di sebuah ngarai. Kematian Mufasa, kelicikan Scar, dan kehancuran Simba tergambar dengan sempurna di adegan ini.

3. Hakuna Matata

Tak usah diragukan lagi, Hakuna Matata adalah adegan yang paling tak terlupakan. Selain mengandung lagu soundtrack menyenangkan, adegan ini juga menjadi sangat penting dalam kehidupan Simba.

Sutradara menggunakan adegan Hakuna Matata sebagai transformasi Simba kecil menuju dewasa. Adegan ini juga merupakan pertemuan pertama Simba dengan Timon dan Pumbaa.

4. Cinta Lama Bersemi Kembali

Pertemuan Simba dan Nala dewasa juga masuk ke dalam adegan paling tak terlupakan. Setelah terpisah lama, Simba akhirnya bisa bertemu dengan Nala.

Momen spesial dari pertemuan ini adalah dua bintang yang mengisi suaranya. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana Donald Glover berduet dengan Beyonce Knowles untuk menyanyikan lagu Can You Fee the Love Tonight.

5. Battle of Pride Rock

Adegan spesial terakhir adalah pertempuran Simba dan Scar di akhir cerita. Momen yang biasa disebut Battle of Pride Rock ini adalah momen penting karena Simba akhirnya berani untuk merebut kembali apa yang seharusnya miliknya.

Jika Anda melihat daftar lagu soundtrack The Lion King yang sudah dirilis, maka Anda bisa mendengarkan bagaimana Hans Zimmer menciptakan musik pengiring yang menegangkan demi adegan satu ini. Sayangnya kita masih harus menantikan bagaimana Simba akhirnya bisa mengalahkan Scar di Battle of Pride Rock.