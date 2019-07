JAKARTA – Iko Uwais mungkin bisa disebut sebagai salah satu aktor Indonesia yang paling tenar di perfilman Hollywood. Berkat kemampuan bela dirinya yang apik, Iko kini banyak diminati oleh produser luar untuk membintangi film-film action di sana.

Kemunculan Iko Uwais diawali dengan film Merantau yang dirilis pada tahun 2009. Debut Iko di dunia film Indonesia pun terbilang manis karena banyak mendapat pujian lewat aksi silat harimaunya di film tersebut.

The Raid menjadi film yang akhirnya mengharumkan nama Iko Uwais hingga tercium hingga ke luar negeri. Film garapan Gareth Evans itu bahkan disebut-sebut sebagai salah satu film martial art terbaik sepanjang masa.

Setelah membintangi film The Raid, Iko pun mulai mendapat banyak tawaran bermain dari luar negeri. Man of Tai Chi, Star Wars: The Force Awakens, Beyond Skyline, Mile 22, The Night Comes for Us, Stuber, dan terakhir Triple Threat adalah judul-judul film luar yang dibintangi oleh Iko. Ayah dua anak ini juga akan tampil dalam serial Netflix, Wu Assassins yang akan tayang pada tahun ini.

Bela diri memang menjadi jembatan utama suami Audy Item ini merangsek naik sebagai seorang bintang film Hollywood. Dengan kemampuan bela diri dan ide-ide koreografi cerdasnya, Iko mampu memberikan sebuah warna berbeda dalam film Hollywood.

Popularitas Iko Uwais di ranah Hollywood diperkirakan masih akan terus bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, film-film laga biasanya selalu mendapatkan tempat di hati para penonton baik di dalam maupun luar negeri.

