JAKARTA - Pianis jazz asal Indonesia, Joey Alexander memang masih berusia 16 tahun. Akan tetapi dirinya telah berhasil menguasai piano sejak usianya masih 7 tahun hingga sempat tampil dalam Grammy Awards dan memuncaki chart Billboard.

Pada 2015 lalu, pemilik nama lengkap Josiah Alexander Sila ini diketahui merilis album musik perdananya berjudul 'My Favorite Things'. Melalui album tersebut, Joey berhasil mendapatkan nominasi di Grammy Awards 2016 untuk kategori Best Instrumental Jazz Album dan Best Jazz Solo Improvisation, untuk lagu Giant Steps.

Pada 2017, Joey kembali diminta untuk tampil di ajang Grammy Awards. Ia pun mengaku bahagia bisa diberi kesempatan untuk dapat menunjukkan bakatnya di depan masyarakat dunia.

"Saya blessed bisa dikasih kesempatan. The God opens the door for me untuk bisa share musik ini dan apa, saya rasanya I can't explain it. Tuhan bisa pilih saya dari sini (musik) ya," jelas Joey Alexander saat itu.

Sebelumnya, yakni pada 2013, Joey sempat memenangkan Grand Prix di Master-Jam Fest. Tak lama berselang, ia diundang untuk tampil di Lincoln Center. Joey bahkan pernah menjadi penampil di Montreal dan Newport Jazz Festival.

Joey sempat mengikuti ajang 'The International Jazz Day Global Concert 2016'. Remaja kelahiran Denpasar ini rupanya berhasil menunjukkan bakatnya di hadapan Obama yang kala itu berstatus presiden, beserta sang istri.

Tak sendiri, dalam ajang tersebut ada beberapa musisi lain yang berbagi panggung dengannya, diantaranya Aretha Franklin, Jamie Cullum, hingga James Morrison.

