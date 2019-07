JEDDAH – Super Junior melanjuti gelaran konser mereka bertajuk Super Show 7S (SS7S) yang digelar di King Abdullah Sports City pada Jumat, 12 Juli 2019. Menariknya, ini menjadi konser perdana Leeteuk cs di Negara Arab dan tentunya menjadi penantian panjang penggemar mereka, ELF selama 14 tahun.

Menggelar konser di Arab untuk pertama kalinya, tentu sudah bisa dibayangkan seperti apa sambutan ELF kepada pelantun Sorry, Sorry, Sorry ini saat mereka tiba di bandara Internasional Arab pada Kamis malam.

Antusias fans bukan hanya hadir dari mereka yang berteriak memanggil nama para personel, namun juga telah menyiapkan hadiah mewah untuk boyband asuhan SM Entertainment ini.

Melansir Arab News, para penggemar yang bertemu Super Junior di bandara tersebut langsung menghujani mereka dengan hadiah berupa kurma, jam rolex hingga kalung emas yang berisi tetesan minyak.

Ini juga menjadi hadiah spesial bagi dua member Super Junior yakni Leeteuk dan Heechul yang belum lama ini merayakan ulang tahun mereka.

Salah satu pengguna Twitter, dengan akun @Haneul704 bahkan sempat membagikan momen kebersamaannya bersama Siwon.

Kala itu saat dirinya memanggil sang idola untuk memberikan hadiah, lightsticknya justru terjatuh. Dengan baiknya, bintang My Fellow Citizens itu mengambil hadiah dan lightstick yang ada di lantai tersebut.

Postingan lain dari akun Haneul704 adalah saat ia mengunggah hadiah yang disiapkan temannya, Salwa untuk kado ulang tahun Heechul. Sebuah bros dengan emas murni bertuliskan nama sang idola dalam bahasa Cina.

“Aku sangat bahagia bisa bertemu denganmu, Oppa segeralah menikah karena aku ingin melihat bayimu,” tulis penggemar itu dalam postingannya.

Selain hadiah mewah tersebut, ELF di Arab pun telah membuat proyek di mana mereka membuat banner “Welcome Super Junior to Jeddah” di sebuah layar terbesar di sana.

Super Junior yang tidak ingin menyia-nyiakan sambutan fans pun mengunggah video ucapan terima kasih mereka sebelum pelantun Black Suit ini menggelar konser.

"Terima kasih Jeddah, sampai jumpa nanti malam. Assalamualaikum, Jeddah," ujar para personelnya.

Selama beberapa jam menggelar konser, sang idola dan penggemarnya pun tidak jarang berinteraksi satu sama lain. Mereka berjoget, bernyanyi bahkan Heechul memberikan 'flying kiss' kepada mereka yang hadir.

Secara pribadi, Donghae mengunggah kebersamaan dengan member Super Junior lainnya di Instagram sambil menuliskan, "Terima kasih ELF Saudi. Aku sangat bangga kepada kalian, dan tidak akan melupakan teriakan kalian. Aku harap kita bisa bertemu kembali,"tulis Donghae, Sabtu (13/7/2019).