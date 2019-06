TANGERANG - Super Junior menutup konser Super Show 7S mereka dengan cara yang manis. Hal itu terlihat saat delapan member ini mengucapkan salam perpisahan mereka kepada para penggemar, ELF.

Konser Super Junior berlangsung selama 2,5 jam dimulai pada pukul 18.30 WIB. Black Suit menjadi lagu pembuka dalam konser Super Show 7S yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Mamacita, Bonamana, I Do, Runaway, Rock Star, Let's Dance juga lagu andalannya Sorry, Sorry menjadi bagian dari 24 lagu yang ditampilkan Super Junior dari konser yang dipromotori oleh Mecimapro.

Bukan hanya menyanyikan lagu hits selama lebih dari 14 tahun itu, para member Super Junior juga menunjukkan kebolehan mereka. Leeteuk juga Ryeowook tampil romantis dengan piano yang mereka tunjukkan.

Selain itu ada Shindong, Donghae, Shiwon yang enerjik dengan tarian mereka juga Heechul yang lihai menabuhkan drum saat mengiringi lagu Sorry, Sorry. Terakhir ada penampilan memukau dari Eunhyuk dan Yesung dalam menyanyikan lagu Tegar.

"Sepertinya semua energi positif itu datang dari kalian. Kalaupun kami menghadapi masalah, ada kalian semua yang selalu bersama kami," ujar Ryeowook.

Tak mau ketinggalan, sang leader, Leeteuk pun mengucapkan salam perpisahan yang tak kalah manis sekaligus mengharukan.

"Aku suka nasi goreng, sate dan mie goreng tapi kupikir saat datang ke Indonesia, aku lebih menyukai bersama kalian," kata Leeteuk.

Ia menambahkan, "teriakan ini akan ku bawa ke Korea untuk menyemangati kami membuat album terbaru. Terima kasih Indonesia," teriak Leeteuk.

(edh)