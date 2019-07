LOS ANGELES - Film animasi The Little Mermaid garapan Disney menggaet penyanyi muda Halle Bailey untuk berperan sebagai Putri Ariel. Kabar baik itu diumumkan Bailey lewat akun Twitter pribadinya.

Bersama foto editan Putri Ariel dengan kulit hitam, Halle Bailey menuliskan, “(Akhirnya) mimpi menjadi nyata.” Ini merupakan proyek akting kedua Bailey dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, Halle Bailey dan kakak perempuannya, Chloe sempat beradu akting dengan Yara Shahidi dalam serial Grown-ish. Namun kakak beradik ini mulai menarik perhatian publik ketika mengcover lagu Pretty Hurts milik Beyonce.

Dari sinilah, Halle dan Chloe Bailey meneken kontrak dengan label musik Parkwood Entertainment pada 2016. Sebagai Putri Ariel, Bailey terbilang memiliki modal yang mumpuni. Dia memiliki suara memikat serupa Beyonce yang akan sangat membantunya dalam menghidupkan peran Ariel.

Mengutip The Hollywood Reporter, peran Ursula -karakter antagonis dalam The Little Mermaid- akan diperankan oleh Melissa McCarthy. Selain itu, Disney juga tengah mendekati Awkwafina dan Jacob Tremblay untuk mengisi suara burung camar bernama Scuttle dan ikan Flounder yang merupakan teman baik Putri Ariel.

Proyek live-action The Little Mermaid akan disutradarai oleh Rob Marshall berdasarkan skenario karya David Magee Lin dan Manuel Miranda. Sementara theme song original film ini akan ditulis oleh Alan Menken.

The Little Mermaid diadaptasi dari kisah klasik Putri Ariel yang dirilis Disney pada 1989. Kisahnya, seputar putri duyung yang rela kehilangan suaranya untuk bisa hidup di darat dan memenangkan hati pangeran impiannya. Sayang, hingga kini Disney belum menentukan jadwal rilis resmi film live-action The Little Mermaid.*