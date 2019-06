LOS ANGELES – Aladdin menjadi salah satu film kartun Disney yang melegenda sejak peluncurannya pada 1992. Maka tidak heran jika rumah produksi itu mengulang kesuksesan tersebut dengan menggarap versi live-action.

Perhitungan Disney pun tepat. Ketika dirilis pada 24 Mei 2019, live-action Aladdin sukses mengumpulkan pendapatan sebesar USD86,1 juta (Rp1,2 triliun) pada pekan perdana penayangannya di Amerika Utara.

Setelah sukses Aladdin, Disney dijadwalkan akan merilis film live-action lainnya, yang mana beberapa di antaranya telah memiliki tanggal penayangannya. Apa saja? Berikut ulasan Okezone untuk Anda.

LION KING

Sukses film animasi Lion King pada 1994, membawa Disney menggarapnya ke versi live-action. Aktor Donald Glover dipastikan menjadi pengisi suara Simba dalam film garapan sutradara Jon Favreau tersebut.

Selain Glover, nama lain yang mengisi suara dalam film live-action Lion King ini adalah Beyonce (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar), Alfre Woodard (ibu Simba, Sarabi), serta James Earl Jones (ayah Simba, Mufasa). Earl diketahui menjadi pengisi suara Mufasa dalam versi kartun pada 1994. Suaranya yang penuh kharisma, seolah tak tergantikan.

Dari segi plot, live-action Lion King tak akan jauh berbeda dengan versi animasinya. Simba diceritakan hidup di dalam hutan bersama dua temannya: Timon dan Pumbaa. Sebagai penerus tahta, dia harus melawan sang paman, Scar yang berambisi melengserkannya.

Film live-action Lion King akan debut di bioskop pada 19 Juli 2019.

MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL

Melanjutkan sukses Maleficent pada 2014, Disney kembali akan melanjutkan kisah Maleficent dan Putri Aurora. Dalam trailer yang dirilis pada 13 Maret 2019, Disney menampilkan keindahan Kerajaan Moors yang dipenuhi para peri.

Namun sang ratu muncul dan berkata, “Aku ingat sebuah cerita, tentang kemunculan peri jahat dan seorang putri yang tidur karena sebuah kutukan. Kisah itu kemudian melegenda, tapi ini tidak akan berakhir seperti cerita dongeng.”

Ancaman mulai terlihat, saat Maleficent muncul dan memperingatkan sang ratu jika banyak makhluk jahat yang mengincar nyawa tak bersalah. “Aku yakin dalam hatimu pasti setuju,” ujar Maleficent yang kembali diperankan oleh Angelina Jolie.

Sementara itu, film Maleficent: Mistress of Evil akan mulai tayang di bioskop, pada 18 Oktober 2019.

MULAN





Film live-action Mulan dipastikan tayang pada 27 Maret 2020. Untuk penggarapannya, Disney menggaet sederet aktor ternama Asia, seperti Liu Yifei, Jet Li, Gong Li, hingga Yoson An.

Sutradara Niki Caro mengungkapkan, dirinya memilih Liu Yifei sebagai aktris utama pemeran Hua Mulan karena dua hal: mahir bela diri dan fasih berbahasa Inggris.

Film live-action Mulan akan berkisah tentang Hua Mulan, perempuan yang menyamar menjadi laki-laki agar bisa menjadi seorang prajurit. Hal itu dilakukannya demi menggantikan posisi sang ayah sebagai panglima perang.

Selain tiga film di atas, Disney dikabarkan tengah bersiap untuk menggarap proyek live-action lainnya. Cruella -si tokoh antagonis dalam 101 Dalmatians-, Pinocchio, dan The Sword in the Stone adalah beberapa di antaranya.

Tak hanya itu, Time Magazine juga melaporkan bahwa Tinker Bell juga akan dibuat versi live-action dengan Reese Witherspoon sebagai pemeran utama. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan adalah kisah Putri Salju dan tujuh kurcaci yang juga akan diangkat ke versi live-action.*

