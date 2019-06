SEOUL - Jeon Mi Sun ditemukan dalam keadaan tak bernapas di kamar mandi hotel di Jeonju, Korea Selatan pada Sabtu 29 Juni 2019 pukul 11.43 KST (sekira 09.43 WIB).

Informasi mengenai tewasnya Jeon Mi Sun didapatkan dari manajer sang artis yang datang ke kamar hotel tersebut dan menemukan Mi Sun. Ia langsung menghubungi pihak kepolisian dan nomor gawat darurat.

Baca Juga:

Rina Gunawan & Teddy Syach Enggan Ikut Campur Perceraian Atalarik, Ini Alasannya

Gaya Jilbab Arumi Bachsin saat Wisuda Bikin Netizen Gemas

"Kami mendapatkan panggilan darurat siang tadi. Ketika sampai di lokasi, yang bersangkutan sudah tidak bernapas dan denyut nadi. Jasadnya tidak dipindahkan ke rumah sakit namun diserahkan langsung pada pihak kepolisian," ungkap Perwakilan dari Petugas Pemadam Kebakaran Jeolla Utara seperti dikutip dari Soompi.

Sementara itu, berdasarkan informasi lain, kuat dugaan jika aktris 48 tahun itu meninggal dengan cara gantung diri. Untuk itu, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terkait kematian Jeon Mi Sun.

Keberadaan Jeon Mi Sun sendiri di hotel tersebut adalah terkait dengan pekerjaan. Bintang film Hide And Seek itu diketahui akan hadir di acara Nights and 3 Days with Mother', yang dijadwalkan tampil pada pukul 14:00 dan 18:00 pada 29 Juni di Universitas Chonbuk.

Baca Juga:

Foto-foto Seksi dari si Tampan Bobby Ida, Darah Bali Kelahiran Jerman

Tanya Status Keperawanan Barbie Nouva, Hotman Paris: Janda Atau Perawan?

Sosok Jeon Mi Sun dalam dunia akting Korea memang cukup dikenal. Ia memulai debut perdana tahun 1990 yang kemudian aktif membintangi sejumlah serial drama hingga film. Selain itu, Mi Sun diketahui pernah membintangi variety show, Einstein bersama KAI EXO dan Park Bo Gum.