Salah satu mantan anggota grup Wanna One, Kim Jae-hwan merasakan ketenaran dan popularitas lewat grupnya itu. Meski kini sudah bubar pun, penyanyi kelahiran 27 Mei 1996 itu pun masih populer di kalangan anak-anak remaja.

Ada beberapa fakta yang bisa disebut dari pria bersuara merdu yang akan menggelar acara 2019 Fan "WIN :D" Meeting di Istora Senayan, Jakarta pada 29 Juni. Berikut fakta soal Kim Jae-hwan yang dihimpun dari berbagai sumber seperti dikutip dari Antara:

1. Bernaung di bawah agensi Swing Entertainment

Jae-hwan, yang awalnya tak memiliki agensi akhirnya secara resmi menandatangani kontrak dengan Swings Entertainment untuk kegiatan solonya usai Wanna One secara resmi dibubarkan pada 31 Desember 2018.

2. Seing nyanyikan "When I Was Your Man"

Dalam sebuah acara talk show musik pada Juni ini, dia mengungkapkan, lagu "When I Was Your Man" sering dia nyanyikan sebelum debut. Dia mengatakan berkesempatan menyanyikan lagu itu di acara musik memberinya perasaan khusus.

3. Mahir bermain gitar

Tak hanya gitar akustik, vokalis utama di Wanna One itu juga perlahan mempelajari gitar listrik. Saat audisi ajang pencarian grup idola Produce 101 Musim Kedua, dia membuat para juri terkesan melalui penampilannya bernyanyi sembari memetik gitar.

4. Merilis album debut "Another"

Jae-hwan meluncurkan album debut "Another"yang terdiri dari enam lagu, termasuk "Begin Again" pada Mei lalu. Dia berpartisipasi dalam pembuatan album bersama Im Chang-jung. Sang penyanyi menyiapkan album ini selama lima bulan.

5. "WIN:D", klub penggemar resmi Jae-hwan

Jae-hwan mengumumkan melalui laman Twitter resminya pada 3 Februari 2019 nama klub penggemarnya, "WIN:D".