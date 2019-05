JAKARTA - Solois muda berbakat asal Korea Selatan, Kim Jae Hwan akan menyapa penggemarnya di Indonesia, lewat perhelatan Fan Meeting [Min:D] in Jakarta 2019. Pemilihan [Min:D] sebagai tema karena Kim ingin berbagi pemikirannya dengan para fans.

Event temu penggemar tersebut, akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Selatan, pada 29 Juni 2019. Indonesia menjadi salah satu persinggahan Kim Jae Hwan selain Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.

Pemesanan tiket, menurut UnUsUaL Entertainment selaku organizer, akan dibuka pada Jumat, 31 Mei 2019, pukul 14.00 WIB, melalui situs BookMyShow. Tiket terbagi atas empat kategori: VIP (Rp3 juta), Cat 1 (Rp2 juta), Cat 2 (Rp1,5 juta), dan Cat 3 (Rp850.000).

Fanmeeting ini sekaligus menjadi ajang promosi album debut Kim Jae Hwan, bertajuk 'Another'. Bersama mini album tersebut, penyanyi 23 tahun itu juga merilis single dan video musik Begin Again, pada 20 Mei 2019.

Menariknya sejak dirilis, Kim Jae Hwan sukses menempatkan 'Another' dan Begin Again ke puncak tangga musik lokal. Dia sukses menempatkan 'Another' di peringkat kedua Gaon Chart, periode 19-25 Mei 2019.

Kim Jae Hwan juga berhasil mendominasi program Show Champion-MBC, 2 minggu berturut-turut lewat Begin Again. Lagu yang mengawinkan nuansa ballad dan R&B itu, diaransemen ulang oleh Kim Jae Hwan dan Im Chang Jung.

Sekadar information, nama Kim Jae Hwan mulai dikenal publik sejak terlibat dalam Produce 101 Season 2 yang ditayangkan Mnet pada 2017. Pada tahun yang sama, dia debut bersama Wanna One.

Sayang, Wanna One harus bubar pada akhir Januari 2019. Dari sini, langkah Kim Jae Hwan menjadi penyanyi solo pun dimulai.

