HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Momen Gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop, Bikin Hati Meleleh

Nur Widityas Riski , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |23:32 WIB
3 Momen Gemas di <i>Fan Meeting</i> Hwang In Yeop, Bikin Hati Meleleh
Momen gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop, bikin hati meleleh. (Foto: Nur Widityas Riski/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Fan meeting selalu menjadi momen spesial bagi para penggemar untuk lebih dekat dengan idolanya. Begitu juga dengan Hwang In Yeop, aktor asal Korea Selatan yang dikenal dengan perannya dalam drama Family By Choice.

Fan meeting yang digelar di Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2025, berlangsung dengan meriah dan seru. Ada momen-momen gemas yang sukses membuat para Hwang In Yeop Love You (HIYLY), sebutan untuk penggemarnya, terpesona. Berikut beberapa momen tersebut yang pasti akan membuat hati kalian meleleh.

1. Memberikan berbagai bentuk hati

Momen gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop. (Foto: Okezone.com)
Momen gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop. (Foto: Okezone.com)

Salah satu momen paling gemas dalam fan meeting Hwang In Yeop ketika dia menunjukkan beragam bentuk hati untuk para penggemarnya. Mulai dari hati dengan tangan yang simpel hingga versi yang lebih unik, seperti hati yang dibentuk dengan kedua tangan. Hal ini membuat penggemar serasa dihadiahi perhatian khusus. Gestur sederhana ini memperlihatkan betapa besar rasa cinta Hwang In Yeop terhadap para penggemarnya, yang pasti membuat hati HIYLY semakin berbunga-bunga.

2. Berfoto bersama penggemar di atas panggung dengan reka adegan dari series “Family By Choice”

Selain memberikan berbagai bentuk hati, Hwang In Yeop juga membuat penggemar terkesan dengan berfoto reka adegan dari series “Family By Choice” bersama para penggemar yang terpilih untuk naik ke panggung. Dalam momen ini, penggemar diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan In Yeop, seolah mereka berada dalam satu scene drama yang penuh kenangan.

Momen gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop. (Foto: Nur Widityas Riski/Okezone.com)
Momen gemas di Fan Meeting Hwang In Yeop. (Foto: Nur Widityas Riski/Okezone.com)

Pemandangan ini benar-benar menambah kesan mendalam bagi penggemar yang selama ini telah mengikuti perjalanan In Yeop di dunia akting. Terlihat jelas betapa antusiasme penggemar dari suara teriakan yang menggema di seluruh sudut ruangan.

 

