LOS ANGELES - Film live-action Aladdin kembali menebarkan pesonanya. Hingga 23 Juni 2019, film arahan Guy Ritchie itu sukses melampaui pendapatan sebesar USD800 juta (Rp11,32 triliun) di box office global.

Sebagian besar dari penghasilan itu, berasal dari penjualan tiket di box office internasional. Dengan capaian tersebut, Aladdin menempati peringkat ketiga film terlaris box office global, setelah Captain Marvel dan Avengers: Endgame.

Tak hanya itu, Aladdin juga menempati posisi keempat daftar film live-action Disney dengan penghasilan terbesar. Ia mampu melewati pendapatan Maleficent dengan total USD758,5 juta dan kini bersiap untuk menggeser The Jungle Book yang berada di peringkat ketiga dengan pendapatan mencapai USD966 juta.

Meski film yang dibintangi Will Smith, Mena Massoud, dan Naomi Scott tersebut diprediksi mampu melewati rekor The Jungle Book, namun akan sulit untuk melewati capaian USD1 miliar. Dengan begitu, maka akan sulit bagi Aladdin untuk menyaingi Alice in Wonderland (USD1,02 miliar) dan Beauty and the Beast (USD1,2 miliar).

Film Aladdin berkisah tentang pria jalanan bernama Aladdin yang bertahan hidup dengan menjadi pencuri. Untuk mendekati Putri Jasmine, dia meminta bantuan Jin untuk menjadikannya sebagai seorang pangeran.

Proyek ini disutradarai oleh Guy Ritchie yang berkolaborasi dengan John August dalam penggarapan skenario. Sementara itu, Dan Lin, Jonathan Eirich, Kevin De La Noy, dan Marc Platt berperan sebagai produser dalam film tersebut.

Sementara musik apik di balik Aladdin digawangi oleh Alan Menken yang pernah delapan kali meraih Oscar. Dia berkolaborasi dengan penulis lirik peraih Oscar Howard Ashman dan Tim Rice.*

