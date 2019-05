LOS ANGELES - Alan Menken, komposer andalan Disney, turun kembali untuk menangani lagu-lagu soundtrack dalam film live-action Aladdin. Alan juga adalah sosok yang bertanggung jawab atas Piala Oscar yang didapat film animasi Aladdin pada tahun 1992.

Untuk film kali ini, Alan harus bekerja sama dengan para pemain baru Aladdin seperti Mena Massoud, Will Smith, dan Naomi Scott. Ketiganya harus memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawakan beberapa lagu di dalam film ini.

Khusus untuk Will Smith, bernyanyi merupakan salah satu kemampuannya sebelum dikenal sebagai aktor handal. Will memiliki keahlian dalam rapp di bidang musik.

"Musiknya di sini benar-benar menunjukkan bagaimana aku melihat caraku bisa memainkan karakter Genie," kata Will Smith.

Will Smith sengaja memberikan sentuhan khusus untuk peran Genie dalam Aladdin. Ia ingin Genie di film ini terasa lebih hip-hop jika dibandingkan dengan Genie versi mendiang Robin Williams.

"Hari pertama saat bermain-main dalam lagu Friend Like Me, aku tersadar bahwa lagu tersebut masih bisa dimasukkan ke dalam hip-hop jadul," ungkapnya.

Pilihannya terbukti sukses karena Will Smith tetap menempelkan nuansa nostalgia dalam lagu Friend Like Me tanpa melupakan rasa baru berupa unsur hip-hop.

"Dan itu menunjukan bagaimana aku bisa membayar kepercayaan Robin dan tidak mengganti lagunya dengan banyak. Jadi, orang-orang akan tetap mendapatkan nilai nostalgia, tapi mereka tetap mendapatkan sebuah rasa baru," paparnya.

Alan Menken tetap mengandalkan lagu-lagu lama Aladdin seperti A Whole New World atau Friend Like Me sebagai jagoan di film ini. Ia juga menciptakan sebuah lagu baru berjudul Speechless untuk dibawakan oleh Naomi Scott sebagai Princess Jasmine.

