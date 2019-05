JAKARTA - Will Smith, Mena Massoud, dan Naomi Scott mendapatkan beban berat ketika pertama kali diumumkan akan menghidupkan kembali kisah animasi klasik Aladdin dalam versi live-action. Nama pertama tanggung jawabnya lebih besar karena berada dalam bayang-bayang Robin Williams, yang sukses memerankan tokoh Genie dengan begitu memukau.

Keraguan akan penampilan Smith sebagai Genie di Aladdin nampak begitu besar diperlihatkan oleh para penggemar Disney, apalagi setelah potret pertamanya disebarkan di dunia maya, teaser pertamanya dirilis, dan terakhir video klip musikal yang menampilkan sambutan Pangeran Ali di Agrabah. Smith seolah-olah tak diberi kesempatan sedikit pun untuk meyakinkan para calon penonton tentang bagaimana ia akan memerankan tokoh Genie dalam film Aladdin.

Dalam sebuah sesi wawancara, Smith mengatakan bahwa ia sadar betul tidak bisa mengganti apalagi menyaingi mendiang Robin Wiliiams. Namun ia berkata dirinya akan memberikan sentuhan khusus bagi Genie, yakni dengan memasukkan unsur hip-hop yang menjadi ciri khasnya. Elemen hip-hop yang ia coba tawarkan ternyata sukses. Smith menghadirkan sosok Genie berbeda, baik secara penampilan fisik maupun dari bagaimana ia berbicara dan melontarkan lelucon di film tersebut. Aksi-aksi terbaru dari Genie cukup segar untuk kembali mengenalkan kisah animasi klasik Disney kepada generasi baru.

Secara keseluruhan film live-action Aladdin nyatanya tidak seburuk apa yang orang-orang kira dari asumsi awal trailer dan posternya. Film garapan Guy Ritchie ini masih bisa dikatakan sebagai sebuah film yang menghibur dan syarat akan pesan moral di dalamnya.

Beberapa elemen di dalam film baru masih dipertahankan selayaknya film animasi tahun 1992. Kendati demikian, Ritchie juga melakukan sedikit tambahan cerita yang berfungsi menambal kekosongan dari film terdahulunya. Contohnya adalah adegan di mana Princess Jasmine mencari daerah Ababwa, kerajaan asal Prince Ali, dalam sebuah map.

Adegan ini terbilang masuk akal mengingat Princess Jasmine jarang bepergian keluar dan hanya mempercayakan semuanya pada map. Adegan tersebut lalu berakhir dengan ajakan Prince Ali kepada Princess Jasmine untuk jalan-jalan bersama karpet ajaib sambil menyanyikan lagu A Whole New World.

Jika diperhatikan lebih rinci, adegan ini benar-benar mengantar sempurna pada lagu karya komposer Alan Menken tersebut. Lirik dalam lagu tersebut ingin memperkenalkan dunia yang lebih luas kepada Princess Jasmine, membuka sebuah sudut pandang baru yang lebih fantastis. Sentuhan-sentuhan kecil seperti ini terbilang sukses dalam memperbarui cerita dalam film Aladdin.

Ketiga aktor utama, Smith, Massoud, dan Scott juga berperan dengan cukup apik dengan porsinya masing-masing. Will Smith membuktikan diri bahwa dirinya bukan aktor sembarangan yang bisa mendapatkan peran besar seperti Genie. Ia berhasil mempertontonkan kebolehannya dalam mengimprovisasi berbagai adegan ikonik Genie dengan caranya sendiri, melepaskan diri dari bayang-bayang Robin Williams.

Gayanya sebagai Genie terbilang asyik meski penampilannya dengan bantuan CGI beberapa kali cukup mengganggu di layar. Teknologi CGI yang digunakan mungkin menjadi satu-satunya kekurangan besar yang ada dalam film live-action Aladdin. Ritchie terkesan gagal menerjemahkan adegan-adegan animasi yang memukau menjadi kenyataan. Padahal Disney terbilang cukup sukses dengan film Beauty and the Beast dan The Jungle Book, dua karya animasi yang kembali diangkat ke dalam versi live-action.

Sementara itu Mena Massoud dan Naomi Scott juga memberikan andil besar dalam film live-action Aladdin. Keduanya memang sempat diragukan bisa mencuri perhatian dalam film kali ini, namun pada kenyataannya Massoud dan Scott tampil apik dengan akting luwes. Keduanya bersama Will Smith bahkan bisa bernyanyi dengan begitu baik dalam lagu-lagu di dalam film ini.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sebuah pembaruan. Ada baiknya memang kita sendiri yang sedikit mengganti sudut pandang dan membiasakan diri untuk bisa menikmati pembaruan tersebut.

Okezone memberikan nilai 7 untuk film live-action Aladdin. Film ini sudah mulai tayang di bioskop per hari Rabu 22 Mei 2019.

(aln)