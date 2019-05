JAKARTA - Lagu A Whole New World, soundtrack film Aladdin yang dibawakan Gamaliel Tapiheru dan Isyana Sarasvati telah menembus angka satu juta pendengar di layanan musik streaming Spotify.

Lagu yang dirilis Disney Indonesia pada 22 Mei 2019 itu, tak hanya berjaya di Spotify. Dalam beberapa layanan musik streaming lainnya, seperti JOOX dan Apple Music, A Whole New World juga mendapat banyak pendengar.

Sejak dirilis, lagu soundtrack Aladdin milik Gamaliel dan Isyana ini dianggap lebih baik dari A Whole New World versi Zayn Malik dan Zhavia. Sementara itu, Gamaliel dan Isyana sempat merasa kaget ketika Disney menawarkan lagu itu kepada mereka. Pasalnya, A Whole New World merupakan lagu yang menemani masa kecil mereka.

Kedua penyanyi muda Indonesia itu mengaku, merasa terhormat dengan kesempatan tersebut. Berkat menyanyikan lagu itu pula, Gamaliel dan Isyana bahkan berkesempatan untuk bertemu komposer A Whole New World, Alan Menken, di Jepang.

Saat ini, film live-action Aladdin masih tayang di bioskop Tanah Air. Disney Indonesia biasanya menyelipkan video musik A Whole New World versi Gamaliel Tapiheru dan Isyana Sarasvati sesaat sebelum pemutaran film Aladdin.*

(SIS)