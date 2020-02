LOS ANGELES - Disney kabarnya siap menggarap sekuel Aladdin. Kesuksesan besar pada musim panas kemarin membuat Disney percaya film ini bisa dilanjutkan.

John Gatins dan Andrea Berloff dipercaya untuk menulis skenario sekuel Aladdin. Dikutip Variety, saat ini penggarapan filmnya sudah memasuki tahap awal.

Hingga saat ini belum diketahui apakah sutradara Guy Ritchie akan kembali ditunjuk untuk mengerjakan sekuel Aladdin. Tiga pemain utamanya, Will Smith, Mena Massoud, dan Naomi Scott juga belum dipastikan akan kembali.

Baca Juga: Aladdin Sukses Besar Mena Massoud Malah Sepi Job, Ini Kata Will Smith

Disney juga memastikan bahwa sekuel Aladdin akan dirilis dalam versi layar lebar, bukan melalui layanan streaming Disney+. Film animasi aslinya sendiri memiliki dua sekuel, akan tetapi beberapa sumber mengatakan film kedua Aladdin akan mengambil cerita baru.

Film live-action Aladdin tanpa diduga berhasil menjadi sebuah film sukses. Film ini menjadi film live-action keempat yang sukses meraup keuntungan besar mengikuti The Lion King, Beauty and the Beast, dan Alice in Wonderland.

(edh)