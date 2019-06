LOS ANGELES - Box office Amerika menemukan pahlawannya. Setelah melempem selama beberapa pekan terakhir, box office Amerika terasa lebih hidup pekan ini lewat kehadiran Toy Story 4.

Cerita petualangan baru Woody cs di Toy Story 4 mampu membuat banyak moviegoers pergi ke bioskop. Buktinya, film buatan Disney Pixar ini mampu meraup dana USD118 juta atau sekira Rp1,6 triliun.

Pendapatan Toy Story 4 di weekend pertamanya itu jauh lebih tinggi dari dua pemuncak box office Amerika. Men in Black: International, jawara pekan lalu, memuncaki box office dengan perolehan 'hanya' USD30 juta. Sementara The Secret Life of Pets 2, pemuncak minggu sebelumnya, mengumpulkan USD46 juta.

Sayangnya, walaupun Toy Story 4 membuat box office Amerika lebih bergairah, studio tetap menganggap film arahan Josh Cooley itu mengecewakan. Pasalnya, penghasilan pembuka Toy Story 4 tak sesuai target.

Melansir USA Today, Senin (24/6/2019), Disney Pixar sejatinya menargetkan Toy Story 4 untuk meraup USD140 juta. Artinya, pendapatan awal Toy Story 4 ini USD22 juta lebih rendah dari target.

Walau begitu, tim Disney Pixar tetap mengapresiasi hasil apik Toy Story 4. "Tim Pixar selalu disiplin dalam memastikan mereka memiliki cerita yang menarik untuk dibagikan. Dan itu benar, terutama dalam cerita-cerita sekuel. Hasil akhirnya buktinya," kata Cathleen Taff, kepala distribusi Disney.

Melansir Box Office Mojo, berikut adalah top 10 box office Amerika edisi 21-23 Juni 2019:

1. Toy Story 4 - USD118 juta

2. Child's Play (2019) - USD14 juta

3. Aladdin (2019) - USD12,2 juta

4. Men in Black: International - USD10,7 juta

5. The Secret Life of Pets 2 - USD10,2 juta

6. Rocketman - USD5,6 juta

7. John Wick: Chapter 3 - Parabellum - USD4 juta

8. Godzilla: King of the Monsters - USD3,7 juta

9. Dark Phoenix - USD3,6 juta

10. Shaft (2019) - USD3,5 juta

