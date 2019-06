LOS ANGELES - Box office Amerika Utara menemukan jawara barunya untuk edisi 14-16 Juni 2019. Men in Black: International tampil sebagai juara menggeser The Secret Life of Pets 2.

Meski muncul sebagai raja baru box office, namun nyatanya Men in Black: International tetap dianggap mengecewekan. Pasalnya, pendapatan film reboot Men in Black tersebut di minggu pembukanya tak sesuai target.

Memakan budget hingga USD110 juta, Men in Black: International memulai pekan pertamanya di box office Amerika dengan hanya mengumpulkan USD28,5 juta. Padahal, film arahan F. Gary Gray ini diprediksi dapat mengumpulkan sekira USD30 juta dari pemutaran di bioskop Amerika pada minggu pertamanya.

Angka tersebut jauh lebih rendah dari versi original Men in Black yang dulu dibintangi Will Smith. Tiga film pertama Men in Black selalu membuka minggu awal mereka dengan pendapatan di atas USD50 juta.

Kehadiran Chris Hemsworth dan Tessa Thompson yang sebelumnya sukses besar di Avengers: Endgame nyatanya tak mampu menarik banyak penonton untuk datang ke bioskop menonton film ini.

"Ini weekend yang berat. Kita punya banyak franchise besar yang ternyata tak cukup disukai penonton dan kritikus," tutur Paul Dergarabedian, media analyst Comscore seperti dikutip dari Foxnews, Senin (17/6/2019).

Di sisi lain, menyusul di bawah Men in Black: International adalah mantan jawara pekan lalu, The Secret Life of Pets 2 dengan pendapatan USD23,8 juta. Di peringkat 3 hingga 5 ada Aladdin (USD16,7 juta), Dark Phoenix (USD9 juta), dan Rocketman (USD8,8 juta).

Berikut adalah daftar top 10 box office Amerika edisi 14-16 Juni 2019:

1. Men in Black: International - USD28,5 juta

2. The Secret Life of Pets 2 - USD23,8 juta

3. Aladdin (2019) - USD16,7 juta

4. Dark Phoenix - USD9 juta

5. Rocketman - USD8,8 juta

6. Shaft (2019) - USD8,3 juta

7. Godzilla: King of the Monsters - USD8,1 juta

8. John Wick: Chapter 3 - Parabellum - USD6,1 juta

9. Late Night - USD5,1 juta

10. Ma (2019) - USD3,6 juta

