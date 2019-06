JAKARTA - Hubungan asmara antara Luna Maya dengan Ariel Noah memang telah kandas. Namun ternyata Ariel Noah pernah membuatkan lagu untuk Luna Maya.

Adapun lagu yang dimaksud Luna Maya bertajuk Dara yang cukup terkenal dari grup musik Noah. Fakta tersebut disampaikan Luna Maya kepada Ayu Dewi dalam vlog yang diunggah, Kamis 20 Juni 2019.

Luna Maya menyebut lagu Dara awalnya diberi judul Maya. Namun, akhirnya judul lagu itu diubah karena berbagai alasan. Meski jalinan cintanya dengan Ariel Noah sudah berakhir, Luna Maya berharap masih bisa berteman baik.

Menurut Luna Maya, putus dari kekasih bukan alasan untuk memutuskan tali silaturahmi. Apalagi bagi Luna Maya yang tidak suka bermusuhan dengan orang lain. “Gue itu pada dasarnya enggak suka bermusuhan. Karena kalau kita punya something yang enggak enak itu, ngeganjel,” kata Luna Maya.

Itulah sebabnya Luna Maya tetap menjalin hubungan baik dengan Ariel Noah dan mantan kekasihnya yang lain. “Aku berharap punya hubungan yang baik. Karena kita semakin tua ngapain sih musuhan. Kita semakin tua kan maunya banyak teman. Kita pengin perbedaan visi, misi, atau ketidak-jalanan kita dulu, bukan berarti memutuskan hubungan,” sambung Luna Maya.

“Just to say hi, nanya apa kabar? Bukan berarti harus selalu dianggap. Bukan berarti harus dianggap gimana-gimana gitu. Kalau ketemu kan tanya, apa kabar gitu kan enak,” imbuh Luna Maya.

